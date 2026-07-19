مهم ترین مانع جذب نیروهای متخصص در صنعت داروسازی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری هلدینگ‌های دارویی نخستین دوره «پیش‌صنعت در داروسازی» را با هدف کاهش فاصله میان آموزش دانشگاه، تربیت نیروهای متخصص و نیازهای واقعی صنعت داروسازی راه‌اندازی کرده است.

سید فرشاد حسینی‌شیرازی، رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در اقدامی مشترک با هلدینگ‌های دارویی، نخستین دوره «پیش‌صنعت در داروسازی» (Pre-Industry in Pharmacy) را برگزار می‌کند.

وی افزود: برنامه‌ای آموزشی این دوره با هدف توانمندسازی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و آماده‌سازی آنان برای ورود موثر به صنعت داروسازی طراحی شده است.

حسینی‌شیرازی ادامه داد: این دوره با بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه و تجربه مدیران ارشد صنعت داروسازی، تلاش می‌کند شکاف میان آموزش‌های دانشگاهی و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را کاهش دهد. محتوای آموزشی دوره بر اساس نیازهای واقعی صنعت تدوین شده و توسط مدیران و متخصصان برجسته حوزه داروسازی تدریس خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: این دوره ویژه دانشجویان سال آخر، فارغ‌التحصیلان و علاقه‌مندان رشته‌هایی همچون داروسازی، پزشکی، مهندسی صنایع، شیمی، مکانیک، کامپیوتر، اقتصاد، مدیریت، روابط عمومی، حسابداری و سایر رشته‌های مرتبط با صنعت داروسازی است.

وی با بیان اینکه آموزش‌ها با استفاده از روش‌های نوین و کاربردی، در قالب کلاس‌های پنجشنبه و رویدادهای تخصصی در محیط صنعت برگزار می‌شود، گفت: امکان بهره‌مندی از بورسیه تحصیلی با حمایت هلدینگ‌های دارویی، حضور در کنار مدیران و متخصصان صنعت و شناسایی استعدادهای برتر برای جذب در شرکت‌های دارویی از دیگر ویژگی‌های این دوره به شمار می‌رود.

رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز تحقیقات علوم دارویی، آمارها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد مدیران صنعت داروسازی، کمبود مهارت‌های عملی و آشنایی ناکافی فارغ‌التحصیلان با مفاهیم کاربردی را مهم‌ترین مانع جذب نیروهای متخصص می‌دانند.

به گفته حسینی‌شیرازی، دوره پیش‌صنعت در داروسازی با هدف پاسخ به این نیاز و تربیت نیروهای آماده به کار، طراحی و اجرا شده است.

وی در پایان عنوان کرد: چشم‌انداز اصلی این طرح تربیت نیروهای توانمند، اثربخش و آینده‌ساز برای صنعت داروسازی کشور است؛ نیروهایی که پیش از ورود به بازار کار، مهارت‌های مورد نیاز صنعت را فرا گرفته و آمادگی حضور در بزرگ‌ترین هلدینگ‌های دارویی ایران را خواهند داشت.