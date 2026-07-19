کشف ۳۵ کیلوگرم تریاک در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی اظهار کرد: با تلاش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و در پی رصد یکی از باندهای قاچاق و توزیع مواد مخدر مشخص شد اعضای این باند قصد انتقال محموله‌ای از استان‌های شرقی کشور به همدان را دارند.

وی افزود: در ادامه و با انجام اقدامات فنی، تخصصی و اطلاعاتی، خودروی تریلی متهم در ورودی شهر شناسایی و متوقف شد و مورد بازرسی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به‌صورت لفافه‌بندی‌شده جاسازی شده بود، کشف شد و یک نفر متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار نجفی در پایان با قدردانی از همکاری مردم با پلیس، نقش مشارکت شهروندان در کشف و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر را مهم و اثرگذار دانست.