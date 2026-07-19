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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۲

کشف ۳۵ کیلوگرم تریاک در همدان

کشف ۳۵ کیلوگرم تریاک در همدان

همدان- فرمانده انتظامی همدان از کشف ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک از سوی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی اظهار کرد: با تلاش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و در پی رصد یکی از باندهای قاچاق و توزیع مواد مخدر مشخص شد اعضای این باند قصد انتقال محموله‌ای از استان‌های شرقی کشور به همدان را دارند.

وی افزود: در ادامه و با انجام اقدامات فنی، تخصصی و اطلاعاتی، خودروی تریلی متهم در ورودی شهر شناسایی و متوقف شد و مورد بازرسی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به‌صورت لفافه‌بندی‌شده جاسازی شده بود، کشف شد و یک نفر متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار نجفی در پایان با قدردانی از همکاری مردم با پلیس، نقش مشارکت شهروندان در کشف و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر را مهم و اثرگذار دانست.

کد مطلب 6892169

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