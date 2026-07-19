به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قمی، در جلسه «الهیات نبرد» که در محل سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: مفهوم خونخواهی در آیین معظم تشییع رهبر شهید با رنگ پرچمهایی که در دست تشییعکنندگان بود، بهخوبی انتقال یافت و بسیاری از رسانههای معتبر دنیا پرسیده بودند که رنگ این پرچمها نشانه چیست؛ و پاسخهایی که حتی از مردم عادی دریافت میکردند، شنیدنی و جالب بود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: با این حال این مضمون خون خواهی نیاز به تعمیق دارد که این وظیفه را باید مجموعه حوزه معارف اسلام ناب تبیین کند. الحمدلله اساتید بزرگوار و تراز بالایی در این مسیر در حال ارائه مباحث هستند و لازم است در اسرع وقت این بیانات تدوین شده و در قالب کتابی عرضه شود تا برای اهل دقت، پشتوانههای معرفتی برای حرکت اجتماعی تامین شود.
حجتالاسلام قمی با بیان آن که یکی از ماموریتهای سازمان تبلیغات اسلام ناب، تبیین زاویه دید و منظر امامان انقلاب است، به بخشی از پیام اخیر رهبری درباره مسئله انتقام و خونخواهی اشاره کرده و افزود: صراحت بیان ایشان در بیان آن که «عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بیآبرو بگیریم» بهانههای فرار از مسئولیت را میبندد.
انتقام، با آن که مفاهیم متعدد و راهبردی در فضای ادبیات دینی دارد ولی حتما شامل قصاص میشود. اگرچه اخراج آمریکا از منطقه یا نابودی رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی جزئی از این انتقام و خونخواهی به حساب میآید اما این موضوع با قصاص آمر و قاتل حاج قاسم سلیمانی یا آقای شهید ما منافات ندارد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه، با اشاره به متن پیام اخیر رهبر انقلاب که انتقام خون شهیدان را خواست ملت عنوان کرده بودند، ضمن تشکر دوباره از حضور مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اضافه کرد: موضوع انتقام در پرچمهای سرخ تشییعکنندگان، شعر شاعران، مرثیه مداحان و حتی دستنوشتههای مردم حاضر در این مراسم پررنگ بود. این خواست یکپارچه مردم ایران دلالتهایی دارد که حضرت آقا نیز به آنها توجه داشتند؛ نخست آن که وقتی خواست مردم در راستای اراده الهی قرار گرفته، حتما محقق خواهد شد. دوم آن که برای تامین خواسته مردم، ساختار جمهوری اسلامی هم به این کار موظف و مکلف میشود.
در نظام مردم سالاری دینی، نظام وظیفه دارد خواست شرعی مردم را دنبال کند و این دیگر فقط وظیفه آحاد مومنین نیست. نکته سوم که ایشان مطرح فرمودند، آن است که انتقام به طور حتمی باید صورت پذیرد و این موضوع، مصلحتبردار نیست؛ این حکم با هیچ عذر و معذرتی تعطیل نمیشود و این کار باید به طور حتمی صورت بگیرد.
وی افزود: نکته دیگری که رهبر معظم انقلاب فرمودند، این بود که «فهرستی از صدر تا ذیل این قاتلین موجود است»؛ اینجا دو موضوع قابل فهم است؛ یکی اینکه کار وارد فاز عملیاتی شده و جزئیاتی که معلوم شده چه کسانی در شهادت آقای شهید ما موثر بودهاند، نشان از همین موضوع دارد و دیگر آن که بانک اهداف محدود نیست. بانک اهداف مفصلی وجود دارد و صرفا به انتقام امام شهید بسنده نمیکنیم بلکه انتقام بقیه شهدا را هم میگیریم؛ چه سرداران و دانشمندان و مسئولان شهید و چه تک تک کودکان و مردمی که بیگناه در میناب و لامرد و دیگر مناطق کشور شهید شدند.
حجتالاسلام قمی در ادامه این نشست و با اشاره به جمله دیگری از پیام اخیر رهبری که فرمودند «اینها باید آرزوی مرگ آرام را به گور ببرند» نیز گفت: این موضوع یعنی لزوم سلب امنیت؛ باید اقداماتی انجام شود که خواب راحت از آنها گرفته شود و آرزوی امنیت از ایشان گرفته شود. زمانی گفته میشد که اگر بخواهیم قصاص حاج قاسم سلیمانی را بگیریم، ممکن است آنها به رهبر انقلاب حمله کنند درحالی که ما با دشمن زیادتخواهی طرف هستیم که حتی وقتی قاتل حاج قاسم قصاص نمیشود، هم او آقای ما را مورد هدف قرار میدهد. همه ما باید مراقب باشیم که به بهانههای احتمالی مانع حکم الهی نشویم.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه تبیین پیام اخیر رهبری با تاکید بر مفهوم «به زودی» که در این پیام آمده نیز اظهار داشت: این مفهوم «به زودی» با گذر زمان قلب معنا نمیشود و احاله انتقام به بلند مدت و ایجاد تامین شرایط درست نیست، همچنان که انتقام صرفا وظیفه دولتها نیست و همه مکلف به آن هستند؛ حتی آزادگان غیرمسلم؛ همه آنهایی که از ظلم ساختار یافته و فراگیری که دنیا گرفتار آن شده، به ستوه آمدهاندو
تعداشان هم کم نیست. حکم انتقام و قصاص اصلا محدود به این منطقه نمیشود و همه آزادگان جهان مخاطب این فرمان هستند.
حجتالاسلام قمی همچنین با اشاره به بخش دیگری از این پیام مهم که انتقام را «ماموریت الهی» دانسته نیز گفت: سنت الهی این است که از مجرمان انتقام گرفته شود. معنای این ماموریت الهی جهاد است و حتما کسی که در این مسیر گام بردارد و احیانا کشته شود، مأجور و شهید است. حق نداریم ماموریت الهی را دست کم بگیریم. انتقام اساسا فطری، عقلانی و انسانیاست و به تعبیر قرآن کریم در اجرای آن حیات و زندگی جریان دارد.
وی در ادامه با استناد به پیامهای دیگر ایشان در مدت رهبری، به فرازهایی اشاره کرد که آیتالله سیدمجتبی خامنهای درباره خونخواهی رهبر شهید و همه مردمی که در این دو جنگ به شهادت رسیدند بخصوص اطفال و کودکان، تاکید دارند و دراین باره گفت: این که ایشان به کرات در پیامهای متعدد به این موضوع اشاره کردهاند ناظر بر اهمیت مسئله است و این سخن از انتقام و خونخواهی را میتوان همچون نخ تسبیح در همه پیامهای ایشان مشاهده کرد.
حجتالاسلام قمی در پایان، با اشاره به سخنان رهبر شهید در جمع خانواده و دستاندرکاران مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی که فرمودند: «آنچه در شهادت حاج قاسم اتفاق افتاد، اولین سیلی سختی بود که به آمریکا زده شد. تا آن زمان مهمترین سیلی به آمریکا همین حرکت عظیم مردمی بود که انجام گرفت.» درباره اهمیت تجمعهای شبانه مردم ایران در سراسر کشور یادآور شد: اصلا حق نداریم این حضور را دستکم بگیریم و این تجمعها حتما سیلی به دشمن به حساب میآید. این شعار و نماد نیست بلکه عین واقعیت است و آثار آن را اهل دقت میتوانند ارزیابی کنند.
گفتنی است تازهترین دوره از سلسله مباحث «الهیات نبرد» با عنوان «الهیات انتقام» با حضور حسن رحیمپور ازغدی، محمدحسین رجبی دوانی و حجتالإسلام محمد قمی برگزار شدهاست. این دورههای آموزشی سعی دارد مباحث مختلف درباره نبرد را از منظر الهیاتی، دینی، فقهی و پژوهشی با حضور اساتید سرشناس موردتوجه قرار دهد.
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