به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی ایران در آستانه دو رویداد مهم سال ۲۰۲۶، برنامه ویژه‌ای برای آماده‌سازی نفرات خود در نظر گرفته است. نخستین گام این برنامه، حضور دو ملی‌پوش شاخص در جام پیتلاسینسکی لهستان است؛ رقابت‌هایی که از ۴ تا ۸ شهریور در ورشو برگزار می‌شود و آخرین میدان رسمی آنها پیش از مسابقات قهرمانی جهان خواهد بود.

بر اساس تصمیم کادرفنی، سعید اسماعیلی، قهرمان المپیک و جهان، و علیرضا مهمدی، نایب‌قهرمان المپیک و جهان، راهی این مسابقات می‌شوند. مُهمدی پس از جراحی تاکنون در هیچ رقابتی روی تشک نرفته و حضور در لهستان نخستین تجربه مسابقه‌ای او پس از دوران مصدومیت خواهد بود.

نکته قابل توجه اینکه هر دو کشتی‌گیر برای جلوگیری از فشار ناشی از کاهش وزن، در یک وزن بالاتر از وزن اصلی خود کشتی خواهند گرفت. به این ترتیب اسماعیلی در وزن ۷۲ کیلوگرم و مُهمدی در وزن ۹۷ کیلوگرم به میدان می‌روند تا با آمادگی بیشتری خود را برای مسابقات جهانی قزاقستان آماده کنند.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای مسابقات جهانی نیز مشخص شده است. پیام احمدی در ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلوگرم، مهدی کشتکار در ۶۳ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلوگرم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم، علیرضا مهدی در ۸۷ کیلوگرم، هادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلوگرم نمایندگان ایران خواهند بود.

در سوی دیگر، برنامه‌ریزی فدراسیون کشتی برای بازی‌های آسیایی ناگویا نیز از حالا آغاز شده است. با توجه به اینکه کشتی در بازی‌های آسیایی امسال پیش از مسابقات جهانی برگزار می‌شود، کادرفنی قصد دارد با استفاده از ترکیب متفاوت، فشار کمتری به نفرات اصلی وارد کند.

بر همین اساس، مهدی محسن‌نژاد در ۶۰ کیلوگرم و امین کاویانی‌نژاد در ۷۷ کیلوگرم بیشترین شانس را برای حضور در ناگویا دارند. در ۶۷ کیلوگرم نیز محمدجواد رضایی که در چرخه انتخابی وزن ۷۲ کیلوگرم عملکرد قابل قبولی داشت و از نظر شرایط بدنی توانایی کاهش وزن را دارد، یکی از گزینه‌های جدی کادرفنی محسوب می‌شود.

در اوزان بالاتر نیز احتمال تغییر وزن برخی ملی‌پوشان وجود دارد. غلامرضا فرخی که ملی‌پوش ۸۲ کیلوگرم مسابقات جهانی است، به احتمال زیاد در ۸۷ کیلوگرم بازی‌های آسیایی کشتی خواهد گرفت. همچنین علیرضا مهمدی نیز پس از حضور در اوپن لهستان، گزینه اصلی حضور در وزن ۹۷ کیلوگرم ناگویا به شمار می‌رود.

در سنگین‌وزن نیز با وجود شکست امین میرزازاده مقابل فردین هدایتی در انتخابی تیم ملی، پیش‌بینی می‌شود او به دلیل شرایط خاص برنامه‌ریزی دو رویداد، گزینه اصلی حضور در بازی‌های آسیایی باشد و هدایتی برای مسابقات جهانی حفظ شود.

به این ترتیب، فدراسیون کشتی در تلاش است با تقسیم نفرات بین دو میدان مهم پیش رو، هم شانس موفقیت در بازی‌های آسیایی را حفظ کند و هم ملی‌پوشان اصلی را با آمادگی کامل راهی مسابقات قهرمانی جهان کند.