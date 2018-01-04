تاب آوری اجتماعی مردم در مقابل حوادث باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت الهی روز پنجشنبه در کارگاه آموزشی «فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از حریم عمومی» که با حضور مریم بیدخام مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری قزوین و بانوان فرهیخته قزوین در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: تربیت دینی باید از سنین کودکی و از مهدکودک ها آغاز شود زیرا در بزرگسالی تغییر رفتارها و تربیت پذیری در افراد سخت می شود و اگر بخواهیم رفتارهای جامعه تغییر کند باید آموزش ها را از سنین کودکی جدی بگیریم.

وی افزود: فلسفه اهمیت و جایگاه عفاف و حجاب باید بخوبی در جامعه تبیین شود تا نسل کنونی توصیه ها و رهنمودها را مورد توجه قرار دهند و به آن عمل کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: آزادی در ابعاد مختلف تعریف می شود از جمله اعتقادی، سیاسی و اخلاقی که باید برای هر کدام تعریف خاصی داشته باشیم و میان آنها تفکیک قائل شویم و با استناد به آنها بتوان آزادی های مختلف را مشخص کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت الهی، آرامش روحی و روانی، استحکام بنیان خانواده، استواری اجتماع و ارزش و احترام زن را از فلسفه های پوشش در اسلام عنوان کرد.