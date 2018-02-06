طرح اشتراک نشریات کشور پس از ۴ سال تعطیل شد

مهران عباسی انارکی مشاور معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که قرار بود کمیته سیاستگذاری طرح اشتراک نشریات کشور ۱۵ دیماه امسال درباره سرنوشت این طرح - که فعالیت آن از ۱۵ آذرماه موقتاً یک ماه متوقف شده بود - تصمیم‌گیری و نظر نهایی خود را در این باره اعلام کند. آیا این تصمیم اتخاذ شده است یا خیر؟، گفت: بله، ۱۵ دیماه امسال تصمیم گرفته شد که طرح اشتراک نشریات ۱۵ بهمن ماه امسال تعطیل شود و این اتفاق دو روز پیش افتاد و این طرح تعطیل شد.

رئیس هیئت مدیره موسسه مطبوعاتی نشرآوران اضافه کرد: این تصمیم در پی درخواست خود اهالی مطبوعات که از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی مختلف این حوزه به شورای سیاستگذاری طرح ارائه شد و پس از بررسی‌هایی که صورت گرفت، اتخاذ شده است؛ دلیل اصلی آن هم این بود که اهالی مطبوعات به سمت پرداخت یارانه مستقیم، بیشتر تمایل نشان می‌دادند تا اجرای این قبیل طرح‌های حمایتی.

مشاور معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال اطمینان داد که تعهدات مالی این طرح با مشارکت کنندگان آن، تسویه و مابه‌التفاوت مبالغ مربوطه، به حساب آنها واریز خواهد شد و در این باره تاکید کرد که این کار هم پس از بررسی دقیق و راستی‌آزمایی در خصوص ارسال نشریات به مشترکین و دریافت نشریات توسط آنها، انجام خواهد شد.

یادآوری می‌شود، آذرماه امسال «سمیرا بندگان» مدیر طرح اشتراک نشریات کشور به خبرنگار مهر گفته بود: با توجه به مصوبه یک آذر ۹۶ کمیته سیاستگذاری طرح اشتراک نشریات، از ۱۵ آذر تا ۱۵ دیماه امسال، امکان خرید نشریاتِ موجود در سامانه اشتراک و تمدید دوره اشتراک آن‌ها در این طرح، میسر نیست تا در این مدت یک ماهه، با بررسی نظرات مدیران رسانه ها، نسبت به ادامه یا توقف آن، تصمیم‌گیری لازم انجام شود.

وی ضمن اذعان به این نکته که حضور نشریات در این طرح نسبت به سال ۹۵ کمتر شده است، درباره دلیل هم عنوان کرده بود: دارا بودن ضریب کیفی بالا و بر اساس شیوه جدید در سال ۹۶، نظم در انتشار و داشتن لیست بیمه برای نشریات با دوره انتشار روزنامه، هفته‌نامه و دوهفته‌نامه، شاید علت اصلی کاهش تقاضای نشریات بوده است.

همچنین به گفته مدیر طرح اشتراک نشریات کشور بودجه مصرف شده در سامانه اشتراک نشریات کشور در سال ۹۶ بسیار کمتر از مقداری بوده که در سال گذشته و با نظر نمایندگان تشکل‌های مدیریتی مطبوعات برای آن در نظر گرفته شده بود؛ به عبارت دقیق‌تر در حالی که در سال گذشته بودجه‌ای در حدود ۲۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح اشتراک نشریات در نظر گرفته شده بود، تا آذرماه امسال تنها در حدود ۴ میلیارد تومانش، برای طرح هزینه شده است.

به گزارش مهر، طرح اشتراک نشریات کشور حدود ۴ سال پیش و با هدف کمک به اقتصاد مطبوعات، افزایش سرانه مطالعه و بهره برداری مردم از نشریات از سوی معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد کلید خورد. بر اساس این طرح، متقاضیان اشتراک نشریات در سراسر کشور می‌توانستند با مراجعه به سامانه مربوطه (eshterak.ir) و استفاده از آن، نشریات مورد نظر خود را تا سقف ۵۰ درصد تخفیف، مشترک شوند. مبلغ اشتراک نشریه هم بر اساس قیمت پشت جلد اولین شماره مورد اشتراک محاسبه می‌شد و در صورت افزایش قیمت نشریه در شماره‌های آتی، بهای اشتراک تا پایان دوره برای مشترکان، ثابت باقی می‌ماند.

روال اِعمال تسهیلات ویژه‌ای که در این طرح برای نشریات در نظر گرفته شده بود، به این شکل بود که سامانه مربوطه مبلغ تسهیلات اشتراک را (تا ۵۰ درصد قیمت اشتراک) از کل هزینه کم، و مابقی را، مشترک پرداخت می‌کرد. بر همین اساس، حمایت برای روزنامه‌ها تا سقف ۵۰۰۰ ریال و نشریات با قطع روزنامه تا سقف ۷۰۰۰ ریال و مجلات نیز تا سقف ۵۰۰۰۰ ریال در هر شماره عنوان شده بود؛ به عنوان مثال چنانچه بهای یک ماهنامه ۴۰ هزار ریال و سهم حمایت از این ماهنامه ۱۸۰۰۰ ریال تعیین شده بود، الباقی (۲۲۰۰۰ ریال) توسط مشترک پرداخت می‌شد.

همچنین بر اساس آئین‌نامه اجرایی این طرح، هر شهروند بر اساس تلفن همراه واحد، می‌توانست حداکثر تا ۳ نشریه (حداکثر یک روزنامه و دو نشریه) را مشترک شود. سقف اشتراک برای روزنامه‌ها و مجلات ۳۰۰۰ ضرب در ضریب کیفی همان نشریه بود؛ یعنی به عنوان مثال نشریه‌ای با ضریب کیفی ۷۰ میتوانست از حمایت ۲۱۰۰ مشترک بهره‌مند شود. هزینه توزیع نشریات هم به این صورت محاسبه و به مجریان توزیع پرداخت می‌شد: هزینه توزیع روزنامه در تهران ۵۰۰۰ ریال، کلانشهرها ۳۵۰۰ ریال، سایر مراکز استانی ۲۵۰۰ ریال و شهرستان‌ها ۲۰۰۰ ریال است. همچنین هزینه توزیع مجله در تهران ۶۰۰۰ ریال، کلانشهرها ۴۵۰۰ ریال، سایر مراکز استانی ۳۵۰۰ ریال و شهرستان‌ها ۳۰۰۰ ریال بود.