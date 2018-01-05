بزرگداشت منوچهر اسماعیلی در جشنواره ملی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیل فجر، منوچهر اسماعیلی گوینده و صداپیشه ۷۸ ساله ایرانی بهجای بازیگران مشهور آثار مطرح تاریخ سینمای ایران گویندگی کرده است.
او مدیریت ارشد دوبلاژ بیش از ۲۰۰ فیلم سینمایی و تلویزیونی، سریالهای تلویزیونی و برنامههای رادیویی. او ایفای نقش به عنوان دوبلور و گوینده در بیش از ۱۵۰۰ اثر و بازیگری در فیلمهای سینمایی را در کارنامه دارد و تدریس فنون و تکنیکهای گویندگی و مدیریت دوبلاژ و سرپرستی انجمن و رئیس صنف گویندگان ایران در کارنامهاش به چشم میخورد. او دوبله فیلم را از سال ۱۳۳۶ آغاز کرده و از سال ۱۳۴۲ که دهه طلایی دوبله فیلم در ایران بود، مدیر دوبلاژ بوده و گویندگی بسیاری از نقش های اول را به عهده داشته است. «گریگوری پک»، «چارلتن هستن»، «لارنس الیویه»، «سیدنی پوآتیه»، «لارنس هاروی»، «رد استایگر»، «جیمز کاگنی» و «مارچلو ماسترویانی» شماری از این نقشهاست.
بخشی از آثار اسماعیلی، در دهه اول برگزاری جشنواره فیلم فجر که دوبلاژ فیلمهای ایرانی کماکان رونق داشت، در این جشنواره به نمایش درآمد که از شاخصترین فعالیتهای اسماعیلی به عنوان سرپرست گویندگان فیلمهای شرکتکننده در جشنواره فیلم فجر میتوان به طلسم، ناخداخورشید و بایسیکلران اشاره کرد ضمن آن که از مهمترین هنرنماییهای این استاد مسلم دوبله در فیلمهای شاخص جشنواره فیلم فجر به سال ۶۸ و فیلم مادر (علی حاتمی) مربوط میشود که در آن فیلم جای چهار شخصیت (با بازی محمدعلی کشاورز، اکبر عبدی، جمشید هاشمپور و محمود بصیری) صحبت کرد.
او هفت سال پیش نیز در نسخه دوبلهشده فیلم جرم (مسعود کیمیایی) بهترین فیلم جشنواره بیست و نهم فیلم فجر، بهجای شخصیت اصلی فیلم (رضا سرچشمه- با بازی پولاد کیمیایی) صحبت کرد.
محمدعلی نجفی دیگر فردی است که در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر تجلیل می شود.
سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ به دبیری ابراهیم داروغهزاده برگزار خواهد شد
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