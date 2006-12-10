محسن بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: علیرغم همه تلاش های گسترده معتمدین و بزرگان اصولگرا که تیمی را برای نزدیکی دو جریان اصولگرا تشیکل دادند و علیرغم کناره گیری جبهه پیروان خط امام و رهبری به منظور جلوگیری از چند‌پارچگی، متاسفانه حامیان دولت با ایستادگی روی مواضع خود و به قیمت کنار گذاشتن مهندس چمران که همواره در شورای دوم و در مقطع شهرداری قالیباف علم حمایت از دولت را برداشتند، حاضر نشدند در جهت ارائه لیستی واحد یک قدم هم بردارند .

وی افزود: این گروه داعیه کل شوراهای کشور را دارند و به دنبال شوراهایی یکدست هستند.

بهرامی با بیان اینکه مشکل اصلی این گروه انتخاب شهردار است، تصریح کرد: جریان به اصطلاح حامیان دولت اعتقادی به مدیریت قالیباف ندارند و به دنبال انتخاب شهردار از طرف خود هستند و کاندیدای خود را نیز اعلام کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: با این ایستادگی جریان حامیان دولت، اصولگرایان با عقب نشینی به دو طیف قالیباف و دولت تبدیل شده اند که این برای جریان اصولگرایی ‍‍پسندیده نیست، در شرایطی که سایر جریانات وارد شده به عرصه انتخابات به پیروزی خود امید بسته اند ، این مقاومت جریان حامیان دولت می تواند به کل جریان اصولگرایی لطمه وارد کند.

وی که با عنوان "سخنگوی جبهه اصولگرایان اصلاح طلب" سخن می گفت یادآور شد: این حرکت قطعا می تواند منجر به تضعیف جریان اصولگرایی و کاهش نمایندگان اصولگرا در شوراها شود.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به حرکتی که در جبهه اصولگرایان اصلاح طلب دنبال می کنیم بتوانیم به عنوان جریان پیروز انتخابات در میدان باشیم.

بهرامی گفت: لیست کامل اصولگرایان اصلاح طلب که شامل بخش عمده ای از اصولگرایان و افراد میانه رو اصلاح طلب است بر ضرورت تثبیت مدیریت شهری و تداوم مدیریت قالیباف در شهرداری تهران تاکید دارند. این جریان اعتقاد دارد شهر تهران دیگر قادر نیست هزینه تغییر شهردار را بپردازد و این تغییر احتمالی که جریان حامیان دولت داعیه آن را دارند لطمات جبران ناپذیری را بر آبادانی شهر تهران خواهد گذاشت.

وی افزود: جریانی که حامیان دولت دنبال می کنند یک تغییرات گسترده در ساختار اجرایی و بدنه مدیریت شهرداری خواهد شد درحالیکه تغییر طرح ها و کند شدن امور در تهران آسیب های جبران ناپذیری را به مدیریت شهری وارد می کند.

بهرامی خاطرنشان کرد: برای اجتناب از این امر جبهه اصولگرایان اصلاح طلب ایران اسلامی ضمن احترام به پیشکسوتان اصولگرایی و اصولگرایان منطقی و متعادل از همه آنها دعوت می کند به لیست این جبهه رای دهند تا مردم تهران و شهر تهران در سایه مدیریت دکتر قالیباف و تیم همراه وی راه توسعه را با سرعت طی کند.

این کاندیدای شورای شهر تهران تاکید کرد: نکته مهم دیگر وجود شورایی منسجم، هماهنگ، متخصص و کارآمد است که این شورا همراهی لازم را با شهردار قوی، کارآمد و هوشمند فعلی تهران داشته باشد.

همچنین بهرامی لیست قطعی شده جبهه اصولگرایان اصلاح طلب را براین اساس اعلام کرد:

1- محسن بهرامی

2- مرتضی طلایی

3- سید علی سیدی رکنی

4-رسول خادم

5- معصومه آباد

6-حبیب کاشانی

7- علیرضا انصاری

8-امیر علی امیری

9-محمد ابراهیم تولایی

10-عبدالمقیم ناصحی

11- شاهرخ جهان شاهی

12- عباس میرزا ابوطالبی

13- حسین کنعانی مقدم

14- سید صابر میر عطایی

15- محمود خسروی وفا