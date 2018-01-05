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۱۵ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۲

امام جمعه موقت بردخون:

دولت نگاهی دقیق‌تر به وضعیت اقتصادی مردم داشته باشد

دولت نگاهی دقیق‌تر به وضعیت اقتصادی مردم داشته باشد

بوشهر - امام جمعه موقت بردخون گفت: دولت نگاهی دقیق‌تر در بودجه ۹۷ نسبت به وضعیت اقتصادی مردم داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد عاشوری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بردخون با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: انفاق و حس انسان دوستی از خصوصیات افراد متقی است و هرکس می کوشد به افراد مستحق و نیازمند یاری دهد.

وی با اشاره به مناسبت‌های هفته گفت: وجود شبکه‌های ماهواره‌ای باعث کمرنگ‌شدن حجاب در برخی از مردم شده که خانواده‌ها باید در زمینه پوشش افراد بویژه زنان و دختران دقت بیشتری کنند.

عاشوری به اغتشاشات اخیر اشاره کرد و افزود: مسئولان کشور بدانند آنچه دارند از مردم است و پست و جایگاه آنان با قیام مردم ایجاد شده است.

امام جمعه موقت بردخون گرانی، تورم و بی کاری را از عوامل اعتراضات مردم دانست و اضافه کرد: فارغ التحصیلان در کشور سرگردان هستند و برخی به دلیل مشکلات مالی به دنبال دزدی و تن‌فروشی می‌روند و در پرداخت وام‌ها نیز سرمایه دارها و آقازاده ها در اولویت قرار می گیرند.

عاشوری ادامه داد: وجود مواردی مانند افزایش نرخ حامل های انرژی، مالیات ها و قطع یارانه ها در بودجه ۹۷ موجب تشدید نگرانی مردم شد.

خطیب جمعه بردخون با بیان اینکه ملت ایران اگر بمیرند پرچم کشور و حسینیه ها و اماکن مقدس را آتش نمی زنند، ابراز داشت: گروهی فریب خورده با هدایت اتاق فرمان اعتراضات در آمریکا، رژیم صهیونیستی، سعودی و انگلیس دست به اقداماتی هنجار شکنانه و ضد مردم زدند و به مقدسات اهانت نمودند که باعث خرسندی دشمن شد.

وی خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان هوشیار باشند و مسئولان برای حل مشکلات تلاش کنند و همه جناح های سیاسی منافع ملی را در نظر بگیرند.

عاشوری با تأکید بر جداکردن صف آشوب طلبان و مردم مطالبه‌گر و تقدیر از تلاش نیروی انتظامی و حضور هوشیارانه مردم در صحته، گفت: دولت نگاهی دقیق‌تر در بودجه ۹۷ نسبت به وضعیت اقتصادی مردم کند و ملت هم همچون همیشه ایستادگی و حمایت خود را از نظام اسلامی و ولایت ادامه دهند.

کد مطلب 4191590

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