به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد عاشوری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بردخون با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: انفاق و حس انسان دوستی از خصوصیات افراد متقی است و هرکس می کوشد به افراد مستحق و نیازمند یاری دهد.

وی با اشاره به مناسبت‌های هفته گفت: وجود شبکه‌های ماهواره‌ای باعث کمرنگ‌شدن حجاب در برخی از مردم شده که خانواده‌ها باید در زمینه پوشش افراد بویژه زنان و دختران دقت بیشتری کنند.

عاشوری به اغتشاشات اخیر اشاره کرد و افزود: مسئولان کشور بدانند آنچه دارند از مردم است و پست و جایگاه آنان با قیام مردم ایجاد شده است.

امام جمعه موقت بردخون گرانی، تورم و بی کاری را از عوامل اعتراضات مردم دانست و اضافه کرد: فارغ التحصیلان در کشور سرگردان هستند و برخی به دلیل مشکلات مالی به دنبال دزدی و تن‌فروشی می‌روند و در پرداخت وام‌ها نیز سرمایه دارها و آقازاده ها در اولویت قرار می گیرند.

عاشوری ادامه داد: وجود مواردی مانند افزایش نرخ حامل های انرژی، مالیات ها و قطع یارانه ها در بودجه ۹۷ موجب تشدید نگرانی مردم شد.

خطیب جمعه بردخون با بیان اینکه ملت ایران اگر بمیرند پرچم کشور و حسینیه ها و اماکن مقدس را آتش نمی زنند، ابراز داشت: گروهی فریب خورده با هدایت اتاق فرمان اعتراضات در آمریکا، رژیم صهیونیستی، سعودی و انگلیس دست به اقداماتی هنجار شکنانه و ضد مردم زدند و به مقدسات اهانت نمودند که باعث خرسندی دشمن شد.

وی خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان هوشیار باشند و مسئولان برای حل مشکلات تلاش کنند و همه جناح های سیاسی منافع ملی را در نظر بگیرند.

عاشوری با تأکید بر جداکردن صف آشوب طلبان و مردم مطالبه‌گر و تقدیر از تلاش نیروی انتظامی و حضور هوشیارانه مردم در صحته، گفت: دولت نگاهی دقیق‌تر در بودجه ۹۷ نسبت به وضعیت اقتصادی مردم کند و ملت هم همچون همیشه ایستادگی و حمایت خود را از نظام اسلامی و ولایت ادامه دهند.