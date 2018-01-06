بازدید استاندار از پروژه های گردشگری در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد روز جمعه در بازدید از روند ساخت پروژه های پارک اسکان، هتل چهار ستاره و پارک آبی، موزه و مجتمع آزادی شهر یاسوج گفت: توسعه ظرفیت های گردشگری استان ضروری است.

علی محمد احمدی افزود: برخی از پروژه های بازدید شده تا نیمه اول سال ۹۷ به بهره برداری می رسند.

احمدی با اشاره به اهمیت زیرساخت های گردشگری و اقامتگاهی بیان داشت: تلاش در راستای ارتقای ظرفیت های این حوزه برای توسعه استان و جذب و رضایت گردشگران از خدمات لازم است.

احمدی با بیان اینکه برخی از این پروژه ها با مشارکت و یا توسط بخش خصوصی ساخته می شوند، عنوان کرد: همکاری و هماهنگی برای افتتاح این پروژه ها مورد تاکید است.

احمدی در پایان از افتتاح مجموعه پارک آبی و موزه شهر یاسوج در نیمه اول سال ۹۷ خبر داد.