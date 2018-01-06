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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

بازدید استاندار از پروژه های گردشگری در یاسوج

بازدید استاندار از پروژه های گردشگری در یاسوج

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد از روند ساخت پروژه های گردشگری شهر یاسوج بازدید کرد.

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به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد روز جمعه  در بازدید از روند ساخت پروژه های پارک اسکان، هتل چهار ستاره و پارک آبی، موزه و مجتمع آزادی شهر یاسوج گفت: توسعه ظرفیت های گردشگری استان ضروری است.

علی محمد احمدی افزود: برخی از پروژه های بازدید شده تا نیمه اول سال ۹۷ به بهره برداری می رسند.

احمدی با اشاره به اهمیت زیرساخت های گردشگری و اقامتگاهی بیان داشت: تلاش در راستای ارتقای ظرفیت های این حوزه برای توسعه استان و جذب و رضایت گردشگران از خدمات لازم است.

احمدی با بیان اینکه برخی از این پروژه ها با مشارکت و یا توسط بخش خصوصی ساخته می شوند، عنوان کرد: همکاری و هماهنگی برای افتتاح این پروژه ها مورد تاکید است.

احمدی در پایان از افتتاح مجموعه پارک آبی و موزه شهر یاسوج در نیمه اول سال ۹۷ خبر داد.

کد مطلب 4191787

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