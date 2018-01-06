به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جلالی تهیه کننده فیلم «تبعیض» گفت: این فیلم داستانی که به قلم شعله شاهین نوشته شده فضایی تلخ و موضوعی اجتماعی دارد و علیرضا زروندی(آرام) به عنوان آهنگساز مشغول کار در آن است.

وی ادامه داد: اجرای تیتراژ پایانی و ساخت کلیپی از صحنه های فیلم نیز توسط خودم در حال ساخت و آماده سازی است.

جلالی گفت: در این فیلم داستانی بازیگرانی چون علیرضا نصیر، محمدرضا طالب زاده، کبری گودرزی، پوریا خانلری، فتانه احمدپور، لیدا یوسفی، رضاجلالی و سامیار امام جمعه حضور دارند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از طراح نویسنده و کارگردان: شعله شاهین، دستیار اول کارگردان: مسعود نوریزاده، دستیار دوم کارگردان: علیرضا نصیر، مدیر برنامه ریزی و مدیر تولید: رضا جلالی، مدیر تصویربرداری: پوریا خانلری، صدابردار: میلاد اسدی، عکاس و طراح گریم: سعیده رحیمی آشتیانی، طراح صحنه و لباس: شعله شاهین، مجری طرح موسسه نگاه افق رسانه (رضا جلالی، شعله شاهین)، مشاور رسانه ای و تدوینگر فتاته احمدپور.