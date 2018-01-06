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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

سری جدید نوت بوک های ۷ اسپین با مانیتور چرخشی

سری جدید نوت بوک های ۷ اسپین با مانیتور چرخشی

شرکت سامسونگ نوت بوک های ۷ اسپین خود را که در سال ۲۰۱۶ عرضه شده بودند، به روز کرده و امکانات سخت افزاری جدیدی به آنها اضافه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این نوت بوک ها به پردازنده های چهار هسته ای و نسل هشتمی Core i۵ مجهز هستند و همراه با قلم هوشمند Active Pen stylus عرضه می شوند. همچنین مدل تازه این لپ تاپ ها وزن کمتری دارند.

یکی از جذابیت های این نوت بوک نمایشگر آن است که از قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه برخوردار است. با جدا کردن نمایشگر و صفحه کلید می توان نوت بوک مذکور را به یک تبلت کارآمد هم مبدل کرد.

نوت بوک ۷ اسپین جدید دارای حسگر اثر انگشت تازه ای نیز هست و از قابلیت امنیتی ویندوز هلو برای ورود سریع پشتیبانی می کند. از جمله دیگر امکانات این نوت بوک می توان به ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت حافظه اس اس دی و پرت های USB-C، USB ۳.۰، USB ۲.۰ و  HDMIاشاره کرد.

بر خلاف مدل قبلی این نوت بوک که در ابعاد ۱۳ و ۱۵ اینچ عرضه می شد، مدل تازه تنها به شکل ۱۳ اینچی عرضه می شود و البته دقت نمایشگر آن ۱۰۸۰ پیکسل است. قیمت این نوت بوک هنوز اعلام نشده است.

کد مطلب 4191949

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