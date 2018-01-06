کتاب «سلوک شعر» منتشر شد/به دنبال چیستی شعر

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سلوک شعر» نوشته محمود فلکی به تازگی توسط انتشارات ماه و خورشید منتشر شده و به زودی وارد بازار نشر می شود.

«بیگانگی در آثار کافکا، تاثیر کافکا بر ادبیات مدرن فارسی»، «نگاهی به شعر نیما»، «نگاهی به شعر شاملو» و رمان «وقت سایه ها» آثاری هستند که پیش تر از فلکی منتشر شده اند.

فلکی متولد سال ۱۳۳۰ در رامسر است. او در حوزه رشته های شیمی و کتابداری تحصیل کرده و پس از چند سال ویراستاری در دانشگاه آزاد، به آلمان مهاجرت کرد. او در آلمان در رشته های زبان و ادبیات آلمانی و ایران شناسی تحصیل کرد و موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته ها شد. وی در حال حاضر مشغول به تدریس در آلمان است. موضوع پایان نامه او «گوته و حافظ: درک یا کژفهمیِ متقابلِ فرهنگ ایرانی و آلمانی» بوده است.

کتاب «سلوک شعر» به عنوان اثر جدید این پژوهشگر ادبی به زودی توسط انتشارات ماه و خورشید راهی بازار نشر می شود.