شمار پسوندهای اینترنتی با هویت ایرانی به ۹۵۰ هزار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها براساس آمارهای مرکز ثبت پسوندها و دامنه‌های اینترنتی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نشان می دهد که تا پایان آذرماه امسال بالغ بر ۹۴۳ هزار و ۳۱۲ دامنه اینترنتی متعلق به ایران از سوی کاربران به ثبت رسیده است که این آمار در مقایسه با پایان سال ۹۵ از ثبت بیش از ۸۰ هزار پسوند جدید اینترنتی در ۹ ماهه اول امسال حکایت دارد.

در پایان سال ۹۵ بالغ بر ۸۷۱ هزار دامنه اینترنتی در کشور به ثبت رسیده بود.

برمبنای این آمار، پسوند «ir» همچنان در صدر دامنه‌های ثبت شده فعال اینترنتی با هویت ایرانی قرار دارد و پسوند net.ir نیز کمترین میزان ثبت دامنه را به خود اختصاص داده است.

آخرین وضعیت ثبت دامنه‌های اینترنتی نشان می‌دهد که هم اکنون تعداد ۹۳۴ هزار و ۵۷۰ دامنه با پسوند ir در کشور فعال است که بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را شامل می شود؛ همچنین شمار پسوندهای ثبت شده co.ir بالغ بر ۴ هزار و ۱۵ دامنه، شمار دامنه‌های ثبت شده با پسوند فارسی «ایران» یکهزار و ۹۴۲ دامنه و شمار دامنه‌های ثبت شده با پسوند ac.ir حدود یک هزار و ۴۱۹ دامنه فعال اعلام شده است.

این درحالی است که تعداد دامنه های اینترنتی فعال حاکمیتی و دستگاههای اجرایی با پسوند gov.ir بالغ بر ۲۵۸ دامنه است.

در همین حال تعداد دامنه‌های فعال به ثبت رسیده با پسوند sch.ir حدود ۲۹۹ دامنه، با پسوند org.ir بالغ بر ۳۱۵ و id.ir بالغ بر ۴۵۸ دامنه برآورد می شود. تاکنون ۳۶ دامنه نیز با پسوند net.ir به ثبت رسیده و در مجموع ۹۳۴ هزار و ۳۱۲ دامنه در پایگاه ثبت دامنه‌های اینترنتی در ایران ثبت شده و فعال است.