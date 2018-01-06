۳۰هزار شغل در حوزه گردشگری و صنایع دستی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ریاست سازمان میراث فرهنگی درباره چهار مصوبه جدید دولت در حوزه گردشگری و صنایع دستی پیش از ظهر امروز در ارگ آزادی برگزار شد در این برنامه، سعید اوحدی معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری نیز در این نشست درباره سامانه بهینیاب گفت: از سال ۹۵ هیئت وزیران مصوبهای برای حمایت و تسهیل توانمندی بنگاههای اقتصادی، از همان سال تلاش شد که سازمان میراثفرهنگی بهعنوان صنعت بتواند در سامانه بهینیاب که بههمین منظور طراحی شده ثبت شوند اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. اما امسال بلاخره سازمان میراثفرهنگی برای اولین بار در سامانه بهینیاب ثبت شد.
او در تشریح مزایای سامانه «بهینیاب» گفت: از ویژگیهای این سامانه میتوان به عدم نیاز به مراجعه حضوری متقاضی به تهران برای دریافت تسهیلات اشاره کرد. همچنین تمام فرآیند در استان و بهدست مدیرکل سازمان میراثفرهنگی انجام میشود و بعد از تصویب این طرحها ازسوی استان برای دریافت تسهیلات معرفی میشود، هر مشکلی که طرحها با آن روبرو باشند نیز در همان استان مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین بانک عامل را نیز سرمایه گذار تعیین می کند.
معاون سرمایهگذاری و برنامه ریزی سازمان میراثفرهنگی گفت: ۷۵۰ طرح بالای ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی در سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری وجود دارد و امیدواریم با استفاده از این سامانه ۳۰ هزار شغل را در یک سال و نیم آینده ایجاد کنیم.
او با بیان اینکه کد دسترسی در اختیار سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری قرار داده شده که از تهران نیز تمام فرآیند قابل رسیدگی و رصد است افزود: به علاوه وثیقهای خارج از طرح گرفته نمیشود و نیاز نیست که سرمایهگذار سپردهگذاری انجام دهد.
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