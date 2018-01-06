به گزارش خبرگزاری مهر، پانزده دی ماه، سالگرد بیست و سومین سالگرد شهادت سرلشگر منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش و فرمانده پدافند هوایی است که به همراه یازده تن از یاران و همرزمان اش در سانحه هوایی اصفهان، آسمانی شدند.

بر همین اساس، پایگاه اطلاع رسانی شهید ستاری دومین شماره نشریه دیجیتالی «منصور» را در ۱۶ صفحه منتشر کرده است.

در این ویژه نامه، سخنرانی منتشرنشده ای از شهید ستاری در آخرین روزهای قبل از شهادت اش، آمده است که شنیدنی و خواندنی است.

همچنین گفت‌وگوهای مفصلی با همرزمان و یاران نزدیک اش در قید حیات هستند درباره ویژه‌های فنی و اخلاقی آن شهید و یاران شهیدش آمده که در آن‌ها، نکات تازه و قابل توجهی بیان شده است.

عکس‌های درج شده در دومین شماره ویژه نامه «منصور» نیز برای نخستین بار منتشر شده است.

علاوه‌بر این، مخاطبان می توانند از طریق نرم افزار کدخوان بر روی موبایل‌های هوشمندشان، از فیلم‌ها، صداها، عکس‌ها و متن‌های تعبیه شده در صفحات مختلف این ویژه نامه بهره مند شوند.

امیرسرلشگر منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش، در ۱۵ دی ۱۳۷۳ در سانحه سقوط هواپیما در نزدیکی فرودگاه اصفهان به همراه تعدادی از افسران بلندپایه نیروی هوایی و همرزمانش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.