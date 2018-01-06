به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی به نقل از منابع عراقی اعلام کرد که تروریستهای تکفیری داعش در منطقه الجزیره در غرب موصل عرض اندام کرده اند. هدف داعش از این حرکت با خودروهای خود در این منطقه رساندن این پیام است که هنوز توان بازگشت مجدد و جنگ با نیروهای عراقی و سیطره بر شهرها را دارد.

به گفته این منابع؛ علت بازگشت داعش در غرب موصل، عقب نشینی نیروهای عراقی از آن مناطق و مشغول شدن این نیروها به نبرد آزادسازی الحویجه است موضوعی که سبب آفتابی شدن مجدد داعش و نمایش قدرت آن شده است.

بر اساس گزارش این رسانه؛ نیروهای عراقی که در این منطقه هستند هرازگاهی در معرض کمین قرار می گیرند و داعش اقدام به کار گذاشتن کمین و هدف قرار دادن نیروهای عراقی در جنگ فرسایشی می کند. داعشی ها شروع به تحرکاتی در مناطق غرب موصل تا مناطق صلاح الدین و الانبار کرده اند و این بر اساس گزارش منابع اطلاعاتی عراقی است. داعشی به علت آشنایی با جغرافیا و شرایط این مناطق که چندین سال در آن بوده اند به راحتی دست به تحرک می زنند.

شاهدان عینی در غرب موصل اعلام کردند که داعشی در برخی روستاهای غربی به شکل آشکار و به تعداد زیاد با خودروهای خود پرسه می زنند و دست به کشتار و ربودن مردم می کنند که آخرین مورد کشتن ۳ نفر از نیروهای حشد عشایری در روستای المستنطق در غرب استان نینوا پس از یورش با خودروهای نظامی و پوشیدن یونیفرم نظامی بوده است.

به گزارش شاهدان عینی؛ داعش به سبب امتداد جغرافیایی این روستاها با صحرای غربی عراق و تعداد اندک نیروهای عراقی در این مناطق به روستاها و مناطق مذکور یورش می برد.

القدس العربی در ادامه آورده است: به اعتقاد ناظران امور؛ مناطق غرب عراق هنوز با وجود اعلام آزادسازی آن از سوی دولت عراق از لوث داعش، بی ثبات است و تکفیری ها در برخی مناطق که هنوز نیروهای عراقی نتوانسته اند به آن وارد شوند، فعال هستند و این مناطق به محلی برای تجدید داعش و حمله به شهرها و مناطق دیگر عراق همانند قبل می شود و این امکان برای داعشی ها ایجاد می شود که دست به انفجار و عملیات مسلحانه برای بی ثباتی در عراق بزنند.