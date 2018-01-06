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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۲۳

هفته هجدهم لالیگا؛

برد خانگی اتلتیکو مادرید مقابل ختافه/ کاستا گل زد و اخراج شد

برد خانگی اتلتیکو مادرید مقابل ختافه/ کاستا گل زد و اخراج شد

تیم فوتبال اتلتیکو مادرید با پیروزی خانگی مقابل ختافه جایگاه خود را در رده دوم جدول تثبیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال اتلتیکو مادرید و ختافه روز شنبه در چارچوب هفته هجدهم رقابتهای لالیگا به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان شاگردان سیمئونه با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شدند.

در این بازی آنخل کوره آ (۱۹) گل نخست اتلتیکو مادرید را در نیمه نخست به ثمر رساند.

نکته عجیب این بازی پر برخورد کارت زردهای متوالی بود که بازیکنان اتلتیکو در نیمه نخست دریافت کردند. داور بازی در همان نیمه نخست به پنج بازیکن اتلتیکو مادرید و دو بازیکن ختافه کارت زرد نشان داد.

در نیمه دوم دیه‌گو کاستا گل دوم اتلتیکو مادرید را در دقیقه ۶۸ به ثمر رساند اما بلافاصله از داور کارت زرد دوم را دریافت کرد و اخراج شد.

شاگردان سیمئونه با این برد خانگی ۳۹ امتیازی شدند و جایگاه خود را در رده دوم جدول تثبیت کردند.

کد مطلب 4192494

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