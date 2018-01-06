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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۴۸

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل:

تجهیزات تله سیژ در ۴ نقطه از استان اردبیل دایر می‌شود

تجهیزات تله سیژ در ۴ نقطه از استان اردبیل دایر می‌شود

اردبیل – معاون امور عمرانی استانداری اردبیل گفت: تجهیزات تله سیژ در چهار نقطه از این استان دایر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: در چهار منطقه شامل شابیل، آلوارس، خلخال و لاهرود در نظر داریم امکانات تله سیژ و تله کابین دایر کنیم.

وی افزود: در هر چهار مورد تا زمانی که بخش خصوصی اعلام آمادگی کند، سازمان همیاری وارد کار خواهد شد و در ادامه می‌توان پروژه را به بخش خصوصی واگذار کرد.

معاون امور عمرانی استانداری اردبیل به انتشار آگهی نصب تجهیزات تا یک هفته دیگر اشاره و تأکید کرد: انتظار داریم بخش خصوصی در اجرای این پروژه‌ها یاریگر دولت باشد.

ندایی متذکر شد: استان اردبیل توانمندی قابل‌توجهی در گردشگری زمستانی دارد و به منظور توسعه زیرساخت‌ها ضروری است تمامی دستگاه‌های اجرایی پای کار آیند.

وی با تأکید به اینکه دولت عزم جدی برای فعال‌سازی گردشگری زمستانی دارد، اضافه کرد: در عین حال انتظار داریم سرمایه‌گذاران نیز در اجرای طرح‌ها مشارکت کنند.

کد مطلب 4192696
محمد میرزایی ناطق

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