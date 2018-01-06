به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج شامگاه شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: در دهه دوم اسفند ماه امسال، ایران میزبان مسابقات بین‌المللی اسکی خواهد بود که توانستیم به جای پیست اسکی دیزین، میزبانی این مسابقات را نهایی کنیم.

وی با بیان اینکه برگزاری این مسابقات در پیست آلوارس مشروط به موافقت فدارسیون جهانی اسکی است، ادامه داد: از ۱۱ تا ۱۴ بهمن ماه نیز مسابقات اسکی در تمامی رده های سنی ویژه خواهران در اردبیل برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با تاکید به اینکه همزمان مسابقات برادران در تهران برگزار می شود، اضافه کرد: در بهمن ماه رئیس فدراسیون جهانی اسکی از پیست اسکی آلوارس و فندقلو برای بررسی امکانات برگزاری مسابقات بازدید خواهد داشت.

بهتاج به انجام تغییراتی با مشاوره متخصصین خارجی در پیست های اسکی آلوارس و فندقلو اشاره کرد و بیان داشت: با وجود اینکه به دنبال استانداردسازی و تجهیز پیست ها هستیم اما کمی از برنامه زمان بندی عقب ماندیم.

وی خواستار حمایت استانداری و سایر دستگاه های متولی در برگزاری این دو رویداد ورزشی شد و افزود: به ویژه برگزاری مسابقات ورزشی با هدف رونق گردشگری زمستانی اردبیل دنبال می شود.