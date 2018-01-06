دمای هوا در خراسان رضوی ۱۰ درجه کاهش می یابد

یحیی قائنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از بعدازظهر شنبه خراسان رضوی تحت تاثیر امواج سامانه ‌ناپایدار جوی فعال در نواحی غربی کشور قرار گرفته که انتظار می رود با گسترش این سامانه شاهد افزایش ابرناکی، سرعت وزش باد، کاهش دما و بارش باران و برف در سطح استان باشیم.

وی افزود: بارش ها امشب از ناحیه غرب و جنوب غرب استان آغاز شده که بیشترین بارش طی این مدت در ارتفاعات بینالود و شهرستان های کوهسرخ و فریمان رخ خواهد داد و احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل های این نواحی استان نیز وجود دارد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان‌ رضوی بیان کرد: بر این اساس با گسترش این سامانه بارشی انتظار می رود، در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در اغلب مناطق خراسان رضوی بارش ها به شکل باران و برف ادامه یابد که با توجه به حجم بارش‌ها احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها بویژه در نواحی شمالی و شمال غرب استان دور از انتظار نیست.

قائنی پور اظهارکرد: در این مدت با نفوذ جریانات شمالی کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۰ درجه سلسیوس در استان رخ خواهد داد که پیش‌بینی می‌شود ضمن ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته جاری، در نواحی سردسیر و کوهستانی دمای حداقل شبانه به کمتر از هشت درجه زیر صفر کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با فعالیت این سامانه، وزش باد در سطح استان خراسان رضوی به نسبت شدید و در بخش هایی از نواحی شرقی و نیمه جنوبی استان گاهی شدید پیش بینی شده است.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان‌ رضوی تاکید کرد: با فعال شدن این سامانه و به دنبال بارش باران و برف، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، کولاک برف، تشکیل مه و کاهش دید و یخبندان و اختلال در شبکه حمل و نقل استان دور از انتظار نخواهد بود.