مرادی کرمانی با «مربای شیرین» مسافر صربستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات شمع و مه ترجمه داستان بلند «مربای شیرین» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی به زبان صربی را به پایان رساند و این رمان در ماه آینده در کشور صربستان منتشر خواهد شد.

ترجمه این رمان را سارا یوانوویچ بر عهده داشته است.

داستان بلند مربای شیرین که از سوی نشر معین منتشر شده است داستانی بلند و طنزآمیز درباره بازکردن در شیشه مربایی است که باز نمی‌شود و همین مساله گره‌های عجیب و جالبی را در داستان ایجاد می‌کند. قهرمان داستان نوجوانی به نام جلال است که برای باز کردن در شیشه مربا تا اداره نظارت بر مواد خوراکی و بهداشتی نیز رفته و پیگیر این مساله می‌شود و همین پیگیری است که اتفاقات جالبی را درباره این داستان رقم می‌زند.

این کتاب در سال ۱۳۷۷ برای نخستین بار منتشر شده و بر اساس آن فیلمی سینمایی نیز توسط مرضیه برومند ساخته شده است.

انتشارات شمع و مه همچنین در تدارک ترجمه کتاب دیگری از این نویسنده با عنوان « شما که غریبه نیستید» نیز به زبان صربی است که توسط همین مترجم در دست انجام است.