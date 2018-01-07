سوءاستفاده بدافزاری از فیلترشکن تایید شد/ اپلیکیشن معتبر نصب کنید

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر) در اطلاعیه ای اعلام کرد: مطالب انعکاس یافته در رسانه‌ها و مشاهدات در فضای سایبری کشور حاکی از آن است که بدافزاری در پوشش یک فیلترشکن با سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران سیستم عامل اندروید در حال انتشار است که این موضوع تایید می شود.

مرکز ماهر با تایید این موضوع، درباره مدل این حمله بدافزاری توضیح داد: تحلیل‌های فنی روی کد مهاجم نشان می‌دهند که حمله این بدافزار، با دریافت یک پیامک فریبنده که مدعی ارائه فیلترشکن از طریق یک آدرس وب است، آغاز می‌شود. با کلیک کردن کاربر روی لینک مذکور، بدافزار روی تلفن قربانی دانلود می‌شود.

درهمین حال از کاربر در زمان نصب فیلترشکن، مجوز دسترسی به مواردی از جمله فهرست مخاطبین و خدمات پیامک اخذ می‌شود. در ادامه بدافزار، لینک انتشار خود را برای تمام افراد موجود در فهرست مخاطبان ازطریق پیامک ارسال می‌کند و پس از آن از فهرست مخاطبان حذف می‌شود.

مرکز ماهر به کاربران توصیه کرد که برای پیشگیری از این حمله و حملات مشابه از دانلود و نصب برنامه‌های خارج از بازارهای اپلیکیشن معتبر پرهیز کنند و در زمان نصب برنامه‌ها به دسترسی‌های تقاضا شده از سوی آن‌ها دقت بیشتری داشته باشند.

به کارگیری برنامه‌های ضد ویروس روی تلفن‌های همراه و تهیه پشتیبان از اطلاعات ارزشمند نیز به عنوان یک سیاست کلی در مقابله با بدافزارها توصیه می‌شود.