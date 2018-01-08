۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳

۲ استان بیشترین آثار را به جشنواره منطقه ای کاشان ارسال کرده اند

فیلمسازان استان‌های تهران و اصفهان بیشترین آثار را به جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان کاشان ارسال کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، از میان۵۱۳ فیلم کوتاه ارسالی از ۱۰ استان کشور به دبیرخانه پنجاه و نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان کاشان، استان تهران با ۲۱۴ اثر و اصفهان با ۱۲۱ اثر در صدر این فهرست قرار دارند و استان‌های مازندران، لرستان، مرکزی، قم، سمنان، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خراسان شمالی به‌ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.

بر اساس این آمار، ۸۰ درصد آثار ثبت شده در این جشنواره متعلق به آقایان و ۲۰ درصد سهم بانوان اعلام شده است.

همچنین جوان‌ترین فیلمساز شرکت‌کننده در جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان کاشان ۱۶ سال و مسن‌ترین کارگردان ۶۲ سال سن دارند.

در این دوره از جشنواره منطقه‌ای و در بخش فیلم کوتاه، ۲۹۵ فیلم در بخش داستانی، ۱۲۱ اثر در بخش مستند، ۳۵ فیلم در بخش پویانمایی و ۶۲ اثر در بخش تجربی ثبت شده‌اند.

پنجاه‌ و نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان در سه بخش مسابقه­ فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس از تاریخ ۴ تا ۷ اسفند سال‌جاری توسط انجمن سینمای جوانان ایران، شهرداری کاشان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر کاشان برگزار می‌شود.

زهرا منصوری

