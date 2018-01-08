صدرالدین شجره با «فرج عطار» به رادیو نمایش می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، این سریال جدید رادیویی را ژیلا تقی زاده نوشته که داستان زندگی مردی درستکار به نام فرج عطار در تهران قدیم است. فرج عطار حدود ۷۰ سال پیش عطاری در تهران داشته که محلی برای همیاری و کمک به مردم بوده است.

در «فرج عطار» هنرمندانی چون رضا عمرانی، احمد گنجی، فریبا متخصص، شمسی صادقی، نورالدین جوادیان، محمد رضا علی، صدیقه کیانفر، محمد آقامحمدی، شهریار حمزیان، شیما جان قربان، سینا نیکوکار، بهادر ابراهیمی و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال رادیویی به تهیه کنندگی: شهناز دهکردی، صدابرداری: حیدر صفدری و افکت: محمدرضا قبادی فر، از نوزدهم دی ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.