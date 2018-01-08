اتمام در اجرای پروژه پارکینگ طبقاتی ورامین تا سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان، ظهر دوشنبه طی بازدید از پروژه های مشارکتی عمرانی ورامین که با همراهی مدیر عامل سازمان همیاری استان تهران و شورای اسلامی شهر ورامین و چندتن از معاونین ومسئولین سازمان شهرداری های استان تهران انجام شد طی سخنانی اظهار داشت: تسریع در اجرای پروژه پارکینگ طبقاتی و اتمام پروژه تاسال ۹۷ مورد تاکید شهرداری ورامین است.

دهقان افزود: در اجرای روند این پروژه زیرساخت های لازم فراهم است و تحویل هر چه زودتر این پارکینگ طبقاتی گام مهم موثری در پروژه های شهری ورامین می باشد.

در ادامه آذرنیا مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان نیز پیگیری و تسریع در اجرای روند پروژه را مهم دانست و در این رابطه قول مساعد داد.

گفتنی است که محمد وصال پور عضوشورای اسلامی شهر ورامین در ادامه افزود: با هماهنگی ها و مساعدت های سازمان همیاری ها انشالله شاهد احداث پارکینگ طبقاتی در شهر ورامین خواهیم بود.