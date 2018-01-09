خبرگزاری مهر، گروه سیاست: رئیس جمهور درست یک روز پس از مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش نرخ حامل های انرژی توپ گرانی و بیکاری را به زمین مجلس انداخت و برای نمایندگان خط و نشان کشید که «در این بودجه تبصره‌هایی پیش‌بینی کردیم که فقر مطلق را از بین ببریم و اگر نمایندگان مجلس نخواهند پای آن بایستند و دست دولت را ببندند، یا باید راه‌حل جایگزین بهتری ارایه دهند و یا خودشان پاسخگوی مردم باشند.»

این تهدیدات درحالی مطرح شد که هنوز یک هفته از اعتراضات مردمی به گرانی ها نگذشته، اعتراضاتی که توسط آشوب گران به انحراف کشیده شد.

مخالفت حامیان دولت در تلفیق با تبصره افزایش قیمت حامل های انرژی

در ابتدای هفته جاری کمیسیون تلفیق علی رغم ترکیب نمایندگان عضو آن که کاملا حامیان دولت در آن اکثریت دارند، با تبصره افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه مخالفت کرد. احتمالا اعتراضات مردمی به گرانی های اخیر در این تصمیم گیری کمیسیون تلفیق بی تاثیر نبوده، اگرچه امکان تغییر این تصمیم در صحن علنی مجلس وجود دارد.

روحانی صریحا اعلام کرده است طبق قانون اساسی مسئول مستقیم برنامه و بودجه در کشور شخص رییس جمهور است و اگر تبصره های لایحه بودجه برای افزایش قیمت حامل های انرژی و هدفمندی یارانه ها تصویب نشود دیگر لایحه بودجه، لایحه دولت نیست.

خط و نشان های روحانی برای مجلس

وی همچنین نمایندگان را به شعار زدگی متهم کرد و گفت: «عده‌ای می‌گویند اصلاح قیمت‌ها را انجام ندهید و مبلغ مالیات هم افزایش نیابد و در مقابل خواهان افزایش حقوق و رسیدگی به فقرا هستند، اگر بر روی حرف اولشان تأکید دارند، پس بخش دوم ادعاها، شعار می‌شود. مشکلاتی مانند اشتغال و فقر با شعر و شعار حل نمی شود».

این اظهارات بعد از مخالفت کمیسیون تلفیق با تبصره افزایش قیمت حامل های انرژی بیان شد. پیش از این نیز رئیس جمهور در دیدار با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس برای نمایندگان خط و نشان کشیده بود که باید تبصره های مربوط به افزایش قیمت حامل های انرژی و هدفمندی به تصویب برسد.

روحانی با اشاره به اظهارات نمایندگان مبنی بر لزوم شهامت دولت برای حل مشکلات اقتصادی گفت: «در قدیم مجلس می‌گفت که دولت باید شهامت به خرج دهد. وقتی انجام نمی دهیم می‌گویند دولت شهامت این کار را ندارد که معضل را حل کند، می‌ترسد».

رئیس جمهور حل مشکل بیکاری، فقر و آلودگی هوا را منوط به افزایش قیمت حامل های انرژی کرده و خطاب به روسای کمیسیون ها که خواستار تامین منابع حل مشکلات اشتغال از راه های دیگری بودند گفت: «شما می‌گویید بودجه اشتغال را از جای دیگری بیاورید. اهلا و سهلا، شما نمایندگان مجلس هستید. شما می‌گویید این بودجه را از اینجا نبریم، خوب بگویید از کجا بیاوریم، هر جا بگویید ما حرفی نداریم».

روحانی که گویا بالاخره از ناراحتی مردم ناشی از عدم تحقق وعده ها و شعارهای ۴ سال اخیرش مطلع شده، تاکید کرد: «به مردم گفتم که می‌خواهم مشکل اشتغال را درست کنم. بر این مبنا مردم آمدند به من رأی دادند. من باید به مردم چه بگویم؟ بگویم من برای اشتغال برنامه ندارم. باید بگویم برنامه دارم، برای اینکه برنامه داشتم و در بودجه دادم به مجلس، اما مجلس به هر دلیلی آمد گفت من رأی نمی‌دهم. باید به مردم شفاف بگوییم».

روحانی صراحتا اعلام کرده است در صورتی که لایحه بودجه عینا به تصویب نرسد «مجلس» را بعنوان منشا عدم حل مشکلات معرفی خواهد کرد.

پافشاری رئیس جمهور بر افزایش قیمت حامل های انرژی در حالی ادامه دارد که کارشناسان اقتصادی با این اقدام مخالفند و نگران اثرات تورمی این تصمیم و افزایش فشار بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند.

بسیاری از کارشناسان اجتماعی هم معتقدند برخی بندهای لایحه بودجه سال ۹۷ مبنی بر قطع یارانه ۳۳ میلیون نفر و افزایش نرخ حامل های انرژی در واقع آتشی بر خشم مردم از گرانی ها بود. حامیان دولت در مجلس هم که تمام تلاش خود را برای تشکیل کمیسیون تلفیق با ترکیبی نزدیک به دولت داشتند، صدای مردم در شهرستان ها را شنیده اند و به همین دلیل به صورت قاطع با پیشنهاد دولت برای افزایش ۵۰درصدی نرخ حامل های انرژی مخالفت کردند.

اما با تهدیدات جدید رئیس جمهور به نظر می رسد مجلس چاره ای جز تصویب پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد و احتمالا این پیشنهاد در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید تا خانه ملت طبق روال مجلس دهم وارد چالش با دولت نشود.