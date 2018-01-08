به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور شامگاه دوشنبه در یادواره ۲۷۹۷ شهرستان ری و چهار شهید پیشگام انقلاب اسلامی که در مسجد خاتم‌النبین (ص) شهرری برگزار شد، طی سخنانی گفت: نام ری افتخار ایران است و در دوران انقلاب از موثرترین شهرها بوده است و پس از انقلاب نیز با تقدیم ۲۷۹۷ شهید از کیان انقلاب دفاع کرد، تقدیم ۲۷۹۷ شهید نشانه ایستادگی مردم ری در راه انقلاب است.

وی افزود: همه ما این شهرستان مسئولین باید سعی کنیم خدمتگزار مردم ری باشیم.

فرماندار ری ضمن تقدیر از تمام نهادها و ارگان های دست اندرکار برگزاری یادواره شهدا، گفت: باید همه پیرو راه شهیدان باشیم و این مسیر طولانی و پر افتخار را ادامه دهیم.

وی اضافه کرد: ری کانون بسیاری از برنامه ریزی ها و فعالیت های انقلابی ها بوده و مردم این شهرستان پیوسته در کنار امام راحل(ره) و مبارزان بوده اند.

در این مراسم که اقشار مختلف مردم و مسؤولان، خانواده‌های معظم شهیدان، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و نیز شهدای مدافع حرم حضور داشتند، یاد و خاطره شهدای شهرستان ری و قیام ۱۸ دی ۱۳۵۷ مردم این شهر گرامی داشته شد.

بر اساس این گزارش، آیت الله محسن قمی، عضو مجلس خبرگان رهبری در این یادواره سخنرانی خواهد کرد.