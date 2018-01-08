  1. استانها
  2. تهران
۱۸ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۵۶

فرماندار ری:

تقدیم ۲۷۹۷ شهید نشانه ایستادگی مردم ری در راه انقلاب است

تقدیم ۲۷۹۷ شهید نشانه ایستادگی مردم ری در راه انقلاب است

ری- فرماندار ری گفت: تقدیم ۲۷۹۷ شهید نشانه ایستادگی مردم ری در راه انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور شامگاه دوشنبه در یادواره ۲۷۹۷ شهرستان ری و چهار شهید پیشگام انقلاب اسلامی که در مسجد خاتم‌النبین (ص) شهرری برگزار شد، طی سخنانی گفت: نام ری افتخار ایران است و در دوران انقلاب از موثرترین شهرها بوده است و پس از انقلاب نیز با تقدیم ۲۷۹۷ شهید از کیان انقلاب دفاع کرد، تقدیم ۲۷۹۷ شهید نشانه ایستادگی مردم ری در راه انقلاب است.

وی افزود: همه ما این شهرستان مسئولین باید سعی کنیم خدمتگزار مردم ری باشیم.

فرماندار ری ضمن تقدیر از تمام نهادها و ارگان های دست اندرکار برگزاری یادواره شهدا، گفت: باید همه پیرو راه شهیدان باشیم و این مسیر طولانی و پر افتخار را ادامه دهیم.

وی اضافه کرد: ری کانون بسیاری از برنامه ریزی ها و فعالیت های انقلابی ها بوده و مردم این شهرستان پیوسته در کنار امام راحل(ره) و مبارزان بوده اند.

در این مراسم که اقشار مختلف مردم و مسؤولان، خانواده‌های معظم شهیدان، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و نیز شهدای مدافع حرم حضور داشتند، یاد و خاطره شهدای شهرستان ری و قیام ۱۸ دی ۱۳۵۷ مردم این شهر گرامی داشته شد.

بر اساس این گزارش، آیت الله محسن قمی، عضو مجلس خبرگان رهبری در این یادواره سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 4194699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها