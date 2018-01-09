اعزام ۸ دو و میدانی کار قمی به مسابقات انتخابی تیم ملی

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۸ دو و میدانی کار استان قم به مسابقات قهرمانی داخل سالن بزرگسالان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی اعزام می‌شوند تا شانس خود را برای حضور در مسابقات دو و میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا آزمایش کنند.

وی افزود: مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا به میزبانی تهران برگزار می‌شود و نفرات منتخب تیم‌های ملی مردان و زنان ایران از رقابت‌های انتخابی، بهمن ماه رقابت خود را در این رویداد آسیایی آغاز خواهند کرد.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: در این رقابت‌ها در ماده پرتاب وزنه، محمد حسین اسکندری یکی از نمایندگان پر امید قم است که امیدواریم وی بتواند سهمیه حضور در این رقابت را کسب کند و علی کشاورز دو و میدانی کار جوان و جویای نام قمی نیز در ۶۰ متر با مانع مسابقه می‌دهد.

رضایی بیان داشت: در مواد ۴۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر، دو و میدانی قم رضا ملک پور را در ترکیب تیم خود دارد و در ماده پرش با نیزه سید علی حسینی پرنده جوان و آینده دار قمی مسابقه خواهد داد و علی قاسم بابایی در ۶۰ متر دیگر نماینده استان قم در این رقابت‌ها محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: در ماده ۶۰ متر محمد باقر محمدی نیز از استان قم حضور دارد و در ۴ در ۴۰۰ متر علاوه بر رضا ملک پور، محمد باقر محمدی، مهدی حاجیلو و مهدی مقدمی دیگر دو و میدانی کارانی هستند که در مسابقات انتخابی تیم ملی داخل سالن مسابقه می‌دهند.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: این مسابقات از روز پنج شنبه ۲۲ دی در مجموعه اختصاصی دو و میدانی آفتاب انقلاب تهران برگزار می‌شود و دوومیدانی کاران جوانان استان قم به رقابت با حریفان خود خواهند پرداخت.