اندیشه های مقام معظم رهبری در برنامه جدید شبکه جهانی الکوثر

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تولید شبکه جهانی الکوثر برنامه های جدیدی را برای مخاطبان تدارک دیده است که از جمله آنها می توان به ضبط و پخش برنامه ای گزارشی از بیانات و اندیشه های مقام معظم رهبری اشاره کرد.

پخش این مجموعه که از ابتدای راه اندازی شبکه الکوثر در دستور کار این شبکه قرار داشته است، از این پس، با قالب جدید گرافیکی به صورت کلیپ های موشن گرافیک و ویدئو کلیپ در موضوعات، سیاسی، فرهنگی، معارف و خانواده تولید و پخش می شود.

مدت زمان هر قسمت از این مجموعه بین یک تا سه دقیقه است و تهیه کنندگی و کارگردانی آن را سید مهدی مویدی بر عهده دارد.

همچنین ۲۵ برنامه از کلیپ های تولیدی مرکز تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری توسط این شبکه زبان گردانی، بازسازی و آماده پخش از آنتن شبکه است.