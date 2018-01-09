پرسپولیس با رفتن طارمی کمبود مهاجم دارد

محمود کلهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط این روزهای پرسپولیس گفت: قرمزپوشان در نیم فصل اول روند رو به رشدی را طی کردند و توانستند به قهرمانی در نیم فصل دست پیدا کنند. آنها با بازی های خوبی که به نمایش گذاشتند توانستند امتیازات لازم را کسب کرده و با تیم دوم فاصله زیادی داشته باشند.

وی تاکید کرد: این تیم با حضور بازیکنانی چون بشاررسن، سیامک نعمتی، گادوین منشا توانست بازی های خوبی از خود ارائه داده و با تدابیری که برانکو برای دیدارهای مختلف به کار گرفت، نتایج درخور تحسینی بگیرد.

پیشکسوت پرسپولیس در خصوص افت قرمزپوشان در نیم فصل دوم گفت: این بر می گردد به مشکلات خط حمله این تیم که هنوز علیپور و منشا به طور کامل با یکدیگر هماهنگ نیستند و این می تواند در آینده برای پرسپولیس مشکل ایجاد کند.

کلهر در خصوص جدایی مهدی طارمی از پرسپولیس هم گفت: این جدایی به نفع پرسپولیس نبود. او بازیکن خوب و بزرگی است و در لحظات سخت همیشه با گلهای خوبش باعث موفقیت پرسپولیس شده بود. پرسپولیس باید در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور داشته باشد. بنابراین مسئولان می توانستند این بازیکن را حفظ کنند. این در شرایطی است که با رفتن طارمی و باتوجه به حضور در لیگ برتر و لیگ آسیا، پرسپولیس کمبود مهاجم خواهد داشت.

پیشکسوت پرسپولیس در خصوص دیدار این تیم برابر سیاه جامگان که روز جمعه برگزار خواهد شد، گفت: بازی برابر تیم های پایین جدول همیشه سخت است. سیاه جامگان با آمدن عنایتی عملکرد بهتری داشته و حالا به دنبال این است تا بتواند در مشهد امتیاز لازم را از پرسپولیس بگیرد. برانکو باید برای این دیدار تدبیر موثری بیاندیشد تا همانند بازی برابر نفت امتیازات را به راحتی از دست ندهد.