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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

«طجرشت» مسافر استانبول شد

«طجرشت» مسافر استانبول شد

مستند «طجرشت» ساخته شهرام درخشان به بخش مسابقه بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های معماری و شهرسازی استانبول در کشور ترکیه راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «طجرشت» ساخته شهرام درخشان به بخش مسابقه بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های معماری و شهرسازی استانبول در کشور ترکیه راه یافت.

در ۱۹ سال گذشته، ۵۵۹۹ فیلم از ۹۰ کشور برای شرکت در این جشنواره ارسال شده است. در این جشنواره فیلم‌های مستند و انیمیشن مرتبط با موضوع شهرسازی و معماری به نمایش در می آیند. بیستمین جشنواره فیلم‌های معماری و شهرسازی استانبول ۱۲ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۵) برگزار می‌شود.

«طجرشت» کاوشی است در تاریخ منطقه تجریش. مروری بر خاطرات و یادبودها، عمارت‌ها، شخصیت‌های تاثیرگذار و خیابان‌های مهم این منطقه از شهر بزرگ و تاریخی تهران. «طجرشت» که تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است توسط واحد بین‌الملل این مرکز به جشنواره ارسال شده است.

کد مطلب 6920079
ندا زنگینه

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