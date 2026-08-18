به گزارش خبرگزاری مهر، رامین نیک‌خلق با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی این منطقه گفت: استمرار انتقال پایدار گاز در شرایط افزایش تقاضای مصرف، نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ راهکارهای مهندسی برای افزایش تاب‌آوری شبکه انتقال گاز است.

وی با اشاره به نقش راهبردی مناطق عملیاتی در تحقق اهداف شرکت انتقال گاز ایران بیان کرد: این مناطق به‌عنوان بازوی اجرایی شرکت، مسئولیت حفظ آمادگی شبکه، تضمین استمرار جریان گاز و مدیریت شرایط مختلف عملیاتی را به عهده دارند و عملکرد مطلوب آن‌ها نقش مستقیمی در تأمین پایدار انرژی کشور دارد.

مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به الزام‌های توسعه شبکه انتقال گاز یادآور شد: در برخی طرح‌های توسعه‌ای، ضرورت احداث ایستگاه تقویت فشار گاز با درنظرگرفتن شرایط بهره‌برداری آینده شبکه باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا وجود زیرساخت‌های مناسب تقویت فشار، نقش مهمی در حفظ ظرفیت انتقال و پایداری جریان گاز خواهد داشت.

نیک‌خلق درباره مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی منطقه گفت: بهره‌برداری از ایستگاه شهید کبیری، راه‌اندازی واحد یدک ایستگاه خیرگو ۸، نظارت بر احداث رسیور کیلومتر ۵۳ خط پنجم سراسری، جداسازی خط پنجم و ششم سراسری در این محدوده و اجرای پروژه‌های مرتبط با توسعه و بهسازی شبکه از اولویت‌های منطقه در ماه‌های آینده است.

وی افزود: همکاری با پالایشگاه فجرجم در اجرای پروژه خط ۴۲ اینچ برای جداسازی فازهای یک و دو، انجام تعمیرات خطوط براساس نتایج پیگرانی هوشمند، ادامه برنامه‌های پیگرانی تمیزکننده، ارزیابی پوشش خطوط، توسعه تأسیسات حفاظت کاتدی و اجرای عملیات ایمن‌سازی مسیر خطوط نیز در برنامه منطقه قرار دارد.

مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران با تأکید بر اهمیت مدیریت دارایی‌های فیزیکی گفت: آینده صنعت انتقال گاز وابسته به تصمیم‌گیری دقیق بر پایه اطلاعات فنی، پایش مستمر وضعیت تجهیزات و استفاده از روش‌های تازه مدیریت نگهداری است که این رویکرد می‌تواند افزون‌بر افزایش عمر تجهیزات، ریسک‌های عملیاتی را کاهش و بهره‌وری شبکه را افزایش دهد.

نیک‌خلق تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور و اهمیت تأمین پایدار گاز در بخش‌های مختلف، مناطق عملیاتی باید همواره در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشند و با نگاه پیشگیرانه، نیازهای آینده شبکه را شناسایی و برای آن برنامه‌ریزی کنند.