به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهناز امیرشقاقی، سرمربی تیم فوتبال نوجوانان دختر درباره آخرین وضعیت و برنامه‌های این تیم اظهار داشت: اردوهای آماده‌سازی تیم را با هدف شناسایی و ارزیابی بازیکنان دنبال می‌کنیم و تلاش داریم در هر اردو شرایطی فراهم شود که بازیکنان در موقعیت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار بگیرند. اردوی اخیر تیم ملی از ۲۰ تا ۲۵ مردادماه برگزار شد و امروز به پایان رسید. در هر اردو تلاش می‌کنیم یک یا دو بازی درون‌اردویی برگزار کنیم تا بازیکنان را بهتر ارزیابی کرده و آنها را در شرایط مختلف و در یک فضای رقابتی مورد آزمون و خطا قرار دهیم.

سرمربی تیم فوتبال دختران نوجوان درباره برنامه این تیم برای حضور در مسابقات کافا گفت: نخستین اعزام ما به مسابقات کافا زیر ۱۷ سال دختران است که از ۲۲ تا ۲۹ شهریورماه در تاشکند برگزار می‌شود و تیم‌های تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در این مسابقات حضور دارند.

امیرشقاقی افزود: این مسابقات برای ما اهمیت زیادی دارد، چرا که پیش از حضور در رقابت‌های انتخابی زیر ۱۷ سال دختران آسیا برگزار می‌شود. به همین دلیل می‌توانیم از بازی‌های کافا به‌عنوان مسابقات تدارکاتی بسیار خوبی استفاده کنیم و شرایط تیم را در مسابقات رسمی و مقابل حریفان مختلف محک بزنیم.

وی با اشاره به دومین اعزام تیم ملی خاطرنشان کرد: پس از مسابقات کافا، در رقابت‌های انتخابی زیر ۱۷ سال دختران آسیا حضور خواهیم داشت. این مسابقات از ۱۳ تا ۱۹ مهرماه در لائوس برگزار می‌شود و تیم ایران در گروه C با تیم‌های چین تایپه، لائوس و کامبوج رقابت خواهد کرد.

وی با اشاره به فاصله زمانی میان مسابقات کافا و انتخابی آسیا اظهار داشت: خوشبختانه حضور در کافا پیش از مسابقات انتخابی آسیا می‌تواند به ما کمک کند تا تیم را در شرایط مسابقه ارزیابی کنیم. در چنین مسابقاتی بازیکنان با تجربه متفاوتی روبه‌رو می‌شوند و کادر فنی نیز فرصت دارد آخرین نقاط ضعف و قوت تیم را شناسایی و برای برطرف کردن آنها برنامه‌ریزی کند.

امیرشقاقی در پایان گفت: تلاش ما این است که در اردوهای پیش‌رو ضمن ادامه روند آماده‌سازی، بازیکنان را از نظر فنی و تاکتیکی بیشتر مورد ارزیابی قرار دهیم و با بهترین شرایط راهی دو مسابقه پیش‌رو شویم. مسیر آماده‌سازی تیم ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم در مسابقات کافا و سپس در انتخابی آسیا نماینده شایسته‌ای برای فوتبال ایران باشیم.