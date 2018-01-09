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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۰۲

پنجشنبه در اختتامیه جام باشگاه‌های کتابخوانی؛

وزیر ارشاد به پرسش‌های کودکان و نوجوانان پاسخ می‌دهد

وزیر ارشاد به پرسش‌های کودکان و نوجوانان پاسخ می‌دهد

آیین پایانی دومین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان، پنج‌شنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نویسندگان حوزه ادبیات کودک، در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی رویدادهای ترویج کتابخوانی، ابراهیم حیدری دبیر اجرایی دومین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان با اعلام این خبر  گفت: در این مراسم که از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه و با حضور اعضا و تسهیلگران باشگاه‌های برگزیده و تقدیری در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود، ضمن برگزاری جلسه پرسش و پاسخ کودکان و نوجوانان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو باشگاه برگزیده، یک مربی برگزیده، یک نامه برگزیده و یک فیلم برگزیده معرفی خواهند شد. همچنین از یکی از باشگاه‌های برگزیده اولین دوره جام نیز با اهدای نشان استمرار تقدیر خواهد شد.

وی افزود: در این برنامه همچنین از ۷ باشگاه، نویسندگان ۴ نامه و سازندگان ۴ فیلم یک دقیقه‌ای معرفی کتاب نیز تقدیر خواهد شد. همچنین از دو نویسنده که آثار آنها از سوی کودکان و  نوجوان شرک‌کننده در جام باشگاهها با بیشترین استقبال مواجه شده، تقدیر به عمل خواهد آمد.

حیدری با بیان اینکه ویژگی مهم دومین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی، نقش فعال و قابل توجه باشگاه‌های روستایی است، گفت: این جام رقابت فرهنگی خوبی بود که توانست اهداف کمی و کیفی ما را تا حدود زیادی برآورده کند. برگزاری دومین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی ظرفیت‌های خوب شهرها و روستاهای مختلف را به ما نشان داد که امیدواریم با همکاری و یاری نهادهای مرتبط، در دوره سوم، به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.»

وی گفت: مراسم پایانی دومین دوره جام با اجرای «مهسا ملک‌مرزبان» و «مژگان عظیمی»، به‌صورت یک برنامه رادیویی برگزار خواهد شد و در کنار این اجرای رادیویی، نماهنگ معرفی باشگاه‌های برگزیده و تقدیری و فیلم‌های موبایلی برگزیده و تقدیری پخش خواهد شد و شماری از نامه‌های بچه‌ها به نویسندگان خوانده می‌شود. در پایان برنامه نیز گروه موسیقی نوجوان «آشیانه کودک» کنسرت موسیقی اجرا می‌کنند و شرکت‌کنندگان از باغ کتاب تهران دیدن خواهند کرد.

دومین دوره جام باشگاههای کتابخوانی از فروردین ماه سال جاری در شهرها و روستاهای مختلف آغاز به کار کرد که این مراسم پایان‌بخش آن خواهد بود.

کد مطلب 4195149

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