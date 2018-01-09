به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی رویدادهای ترویج کتابخوانی، ابراهیم حیدری دبیر اجرایی دومین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان با اعلام این خبر گفت: در این مراسم که از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه و با حضور اعضا و تسهیلگران باشگاه‌های برگزیده و تقدیری در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود، ضمن برگزاری جلسه پرسش و پاسخ کودکان و نوجوانان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو باشگاه برگزیده، یک مربی برگزیده، یک نامه برگزیده و یک فیلم برگزیده معرفی خواهند شد. همچنین از یکی از باشگاه‌های برگزیده اولین دوره جام نیز با اهدای نشان استمرار تقدیر خواهد شد.

وی افزود: در این برنامه همچنین از ۷ باشگاه، نویسندگان ۴ نامه و سازندگان ۴ فیلم یک دقیقه‌ای معرفی کتاب نیز تقدیر خواهد شد. همچنین از دو نویسنده که آثار آنها از سوی کودکان و نوجوان شرک‌کننده در جام باشگاهها با بیشترین استقبال مواجه شده، تقدیر به عمل خواهد آمد.

حیدری با بیان اینکه ویژگی مهم دومین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی، نقش فعال و قابل توجه باشگاه‌های روستایی است، گفت: این جام رقابت فرهنگی خوبی بود که توانست اهداف کمی و کیفی ما را تا حدود زیادی برآورده کند. برگزاری دومین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی ظرفیت‌های خوب شهرها و روستاهای مختلف را به ما نشان داد که امیدواریم با همکاری و یاری نهادهای مرتبط، در دوره سوم، به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.»

وی گفت: مراسم پایانی دومین دوره جام با اجرای «مهسا ملک‌مرزبان» و «مژگان عظیمی»، به‌صورت یک برنامه رادیویی برگزار خواهد شد و در کنار این اجرای رادیویی، نماهنگ معرفی باشگاه‌های برگزیده و تقدیری و فیلم‌های موبایلی برگزیده و تقدیری پخش خواهد شد و شماری از نامه‌های بچه‌ها به نویسندگان خوانده می‌شود. در پایان برنامه نیز گروه موسیقی نوجوان «آشیانه کودک» کنسرت موسیقی اجرا می‌کنند و شرکت‌کنندگان از باغ کتاب تهران دیدن خواهند کرد.

دومین دوره جام باشگاههای کتابخوانی از فروردین ماه سال جاری در شهرها و روستاهای مختلف آغاز به کار کرد که این مراسم پایان‌بخش آن خواهد بود.