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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۰۲

افزایش همکاری میراث‌فرهنگی طرقبه‌شاندیز با کمیته امداد

افزایش همکاری میراث‌فرهنگی طرقبه‌شاندیز با کمیته امداد

همکاری‌های اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان طرقبه‌شاندیز با کمیته امداد امام خمینی افزایش می‌یابد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی، علی‌اکبر احمدزاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان طرقبه‌شاندیز  با اعلام این خبر افزود: با توجه به وجود زمینه‌های همکاری اداره میراث‌فرهنگی شهرستان طرقبه‌شاندیز از تمام ظرفیت خود برای کمک به مددجویان کمیته امداد استفاده خواهد کرد.

او افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی ویژه مددجویان، تسریع و تسهیل صدور مجوزهای اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خانه مسافر از مهم‌ترین توافقات این جلسه بود.

حسن قلیچی رئیس کمیته امداد شهرستان طرقبه‌شاندیز نیز در این‌باره گفت: استفاده از ظرفیت‌های مددجویان هنرمندان کمیته امداد در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های صنایع‌دستی از دیگر زمینه‌های همکاری این دو اداره است.

کد مطلب 4195161
فاطمه کریمی

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