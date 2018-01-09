به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی، علی‌اکبر احمدزاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان طرقبه‌شاندیز با اعلام این خبر افزود: با توجه به وجود زمینه‌های همکاری اداره میراث‌فرهنگی شهرستان طرقبه‌شاندیز از تمام ظرفیت خود برای کمک به مددجویان کمیته امداد استفاده خواهد کرد.

او افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی ویژه مددجویان، تسریع و تسهیل صدور مجوزهای اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خانه مسافر از مهم‌ترین توافقات این جلسه بود.

حسن قلیچی رئیس کمیته امداد شهرستان طرقبه‌شاندیز نیز در این‌باره گفت: استفاده از ظرفیت‌های مددجویان هنرمندان کمیته امداد در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های صنایع‌دستی از دیگر زمینه‌های همکاری این دو اداره است.