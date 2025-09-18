به‌گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا قائدی ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری این کارگاه اظهار کرد: این دوره آموزشی با هدف توانمندسازی اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار طراحی شد و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی ویژه مددجویان در حال برگزاری است.

وی افزود: گلیم‌بافی از جمله هنرهای اصیل و ارزشمند صنایع‌دستی منطقه دشتی است که علاوه بر حفظ هویت فرهنگی و بومی، می‌تواند زمینه اشتغال و درآمدزایی برای خانواده‌ها را فراهم کند، به همین دلیل، تلاش می‌کنیم با توسعه چنین دوره‌هایی، حمایت بیشتری از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه صورت گیرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دشتی همچنین در جریان بازدید از این دوره، آمادگی این اداره را برای هرگونه همکاری و حمایت از مددجویان در زمینه برگزاری کلاس‌های آموزشی صنایع‌دستی اعلام کرد و افزود: اداره میراث‌فرهنگی شهرستان آمادگی دارد با مشارکت سایر نهادها، دوره‌های مهارتی متنوعی در حوزه صنایع‌دستی برگزار کند تا شاهد رونق این رشته‌ها در سطح شهرستان باشیم.