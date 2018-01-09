به گزارش خبرنگار مهر، علی پولادیریشهری پیش از ظهر سهشنبه در نشست بررسی اجرای طرحها و برنامههای بهزیستی استان بوشهراظهار داشت: در راستای پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی اقدامات خوبی در استان بوشهر صورت گرفته است.
وی با اشاره به نقش سازمانهای مردمنهاد در برنامههای بهزیستی استان بوشهر، اضافه کرد: ۵۰ سمن و حدود ۲۵۰ مرکز با بهزیستی برای اجرای برنامههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی همکاری دارند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به تمرکز این نهاد بر پیشگیری و درمان مشکلات خانوادگی خاطرنشان کرد: در استان بوشهر طرحهای خوبی اجرا شده است ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی با اشاره به نقش فرزندان و کودکان در پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی بیان کرد: دوران کودکی و نونهالی بهترین سن برای آموزش و توانمندسازی مهارت زندگی است.
پولادی ریشهری با بیان اینکه ۱۴ درصد طلاقها در استان بوشهر در سال نخست زندگی ثبت شده است، افزود: ۵۰ درصد از طلاقهای رخ داده در استان بوشهر در ۵ سال نخست زندگی است.
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