اکبر کارگرجم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار پیش روی استقلال مقابل سایپا اظهار داشت: این بازی را باید یک بازی ۶ امتیازی دانست. امتیازات دو تیم با هم برابر است و هر دو تیم برای قرار گرفتن در جایگاه بهتر در جدول، جدال مستقیم دارند. امتیازات این بازی برای ما بیشتر ارزش بیشتری نسبت به ۳ امتیاز دارد.

وی افزود: استقلال فرم خوبی پیدا کرده و انگیزه بازیکنان ما این روزها بسیار زیاد است. سایپا هم تیم خوبی است اما یقینا حریف انگیزه بازیکنان ما نخواهد شد. اسلحه پنهان استقلال در این هفته ها انگیزه بالای بازیکنان است.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: بزرگترین نقطه قوت استقلال نظم حاکم در ساختار دفاعی این تیم است. گل زدن به استقلال آرزوی هر تیمی شده و این ساختار خوب دفاعی قدرت تیمی را اضافه کرده است.

کارگرجم در ادامه خاطرنشان ساخت: البته سایپا مهاجمان سرعتی و خوبی دارد که می‌توانند خط دفاعی تیم ما را آزار دهند. اما با این بلوغی که تیم ما در ساختار دفاعی به آن رسیده بعید است که سایپا بتواند در این بازی به گل برسد و من فکر می‌کنم که دروازه استقلال کماکان بسته می‌ماند.

عضو کمیته فنی استقلال بیان داشت: ما هنوز یک مهاجم می خواهیم. خوشبختانه شفر توانسته بدون این که بازیکن جدیدی بگیریم مشکل گلزنی تیم را با همین بازیکنان حل کند اما برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا باید تیم تقویت شود. از همه پست ها مهمتر برای ما مهاجمی است که قدرت تمام کنندگی خوبی داشته باشد.