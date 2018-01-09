به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما، دستورالعمل برنامهسازی در دهه فجر شامل سیاستهای کلان، مهمترین ملاحظات اجرایی و برنامهسازی از سوی معاون امور استانهای رسانه ملی به مراکز استانی ابلاغ شد.
در این دستورالعمل انتخاب عناوین نو و جذاب برای برنامهها، محورهای محتوایی مناسب، پرداخت حرفه ای و متناسب با ذائقه مخاطبان (استفاده از ساختارهای خلاقانه) مورد تاکید قرار گرفته است.
ابلاغیه ویژه معاون امور استانها به مناسبت دهه فجر شامل چند سرفصل و بخشهای مختلف به همراه پیوستهای متناسب با هر یک از این حوزههاست که شامل اهداف کلان، سیاستها و رویکردهای محتوایی و ملاحظات اجرایی در برنامهسازی است.
در نخستین بخش یعنی اهداف کلان طرح هماهنگ برنامهسازی در مراکز استانها، همافزایی ملی از طریق برنامهسازی «دوره تبیینی» در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایجاد شور و نشاط ملی، بازخوانی انقلاب اسلامی و تبیین گفتمان انقلابی گری، مقابله با جنگ نرم و برنامهریزی دشمنان برای از بین بردن هویت واقعی انقلاب اسلامی و تبیین نقش انقلاب اسلامی ایران در احیای هویت دینی و بیداری سایر ملتها به عنوان مهمترین موضوعات هدفگذاری شدهاند.
بخش «سیاستها و رویکردهای محتوایی» نیز شامل تقویت ابعاد اعتقادی مردم نسبت به انقلاب اسلامی، تقویت اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی، تبیین کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، مقابله با پروژه فروپاشی نظام، تبیین مبانی انقلاب اسلامی، پاسخگویی به ابهامات و شبهات است.
تبیین شاخصهای انقلابی گری (انقلابی ماندن)، افزایش بصیرت و دشمنشناسی، تقویت وحدت و هویت ملی، پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری از مردم و مسئولان، انقلاب اسلامی از نگاه هنرمندان ایران و جهان، تجلیل از مبارزان انقلابی در استانها، تأثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای دیگر و اطلاعرسانی، آگاهی بخشی و بیان خاطرات مربوط به انقلاب اسلامی در استانها از دیگر موضوعات این سرفصل به شمار میروند.
علاوه بر اینها برقراری ارتباط شایسته با شبکه «شما»، حضور در شبکههای سراسری و استفاده از ظرفیت رادیو نما به ویژه در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز از سوی معاون امور استانهای رسانه ملی مورد تاکید قرار گرفته است.
نظر شما