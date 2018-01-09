به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‏‌های سازمان صدا و سیما، دستورالعمل برنامه‏‌سازی در دهه فجر شامل سیاست‏‌های کلان، مهم‏ترین ملاحظات اجرایی و برنامه‏‌سازی از سوی معاون امور استان‏‌های رسانه ملی به مراکز استانی ابلاغ شد.

در این دستورالعمل انتخاب عناوین نو و جذاب برای برنامه‌‏ها، محورهای محتوایی مناسب، پرداخت حرفه ای و متناسب با ذائقه مخاطبان (استفاده از ساختارهای خلاقانه) مورد تاکید قرار گرفته است.

ابلاغیه ویژه معاون امور استان‌‏ها به مناسبت دهه فجر شامل چند سرفصل و بخش‌‏های مختلف به همراه پیوست‏‌های متناسب با هر یک از این حوزه‏‌هاست که شامل اهداف کلان، سیاست‏‌ها و رویکردهای محتوایی و ملاحظات اجرایی در برنامه‏‌سازی است.

در نخستین بخش یعنی اهداف کلان طرح هماهنگ برنامه‌‏سازی در مراکز استان‏‌ها، هم‏‌افزایی ملی از طریق برنامه‏‌سازی «دوره تبیینی» در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایجاد شور و نشاط ملی، بازخوانی انقلاب اسلامی و تبیین گفتمان انقلابی گری، مقابله با جنگ نرم و برنامه‌‏ریزی دشمنان برای از بین بردن هویت واقعی انقلاب اسلامی و تبیین نقش انقلاب اسلامی ایران در احیای هویت دینی و بیداری سایر ملت‌ها به عنوان مهمترین موضوعات هدف‏‌گذاری شده‌‏اند.

بخش «سیاست‏‌ها و رویکردهای محتوایی» نیز شامل تقویت ابعاد اعتقادی مردم نسبت به انقلاب اسلامی، تقویت اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی، تبیین کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، مقابله با پروژه فروپاشی نظام، تبیین مبانی انقلاب اسلامی، پاسخگویی به ابهامات و شبهات است.

تبیین شاخص‌های انقلابی گری (انقلابی ماندن)، افزایش بصیرت و دشمن‌شناسی، تقویت وحدت و هویت ملی، پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری از مردم و مسئولان، انقلاب اسلامی از نگاه هنرمندان ایران و جهان، تجلیل از مبارزان انقلابی در استان‌ها، تأثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای دیگر و اطلاع‌رسانی، آگاهی بخشی و بیان خاطرات مربوط به انقلاب اسلامی در استان‌ها از دیگر موضوعات این سرفصل به شمار می‌‏روند.

علاوه بر اینها برقراری ارتباط شایسته با شبکه «شما»، حضور در شبکه‏‌های سراسری و استفاده از ظرفیت رادیو نما به ویژه در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز از سوی معاون امور استان‏‌های رسانه ملی مورد تاکید قرار گرفته است.