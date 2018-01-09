برجام و مسائل منطقه ای؛ محور گفتگوی جک استراو و ظریف

به گزارش خبرگزاری مهر، جک استرو، وزیر امور خارجه اسبق انگلیس پس از شرکت در کنفرانس امنیتی تهران عصر روز سه شنبه با محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار در خصوص برجام و مسائل منطقه ای گفتگو و تبادل نظر شد.

استراو در این دیدار ضمن اعلام حمایت جدی دولت بریتانیا از برجام، از تلاش دولتمردان این کشور به منظور لزوم حفظ دستاوردهای برجام از سوی مقامات آمریکائی سخن گفت.

بررسی اوضاع جاری کشورهای منطقه بویزه اوضاع یمن و بحرین از جمله موضوعات دیگر در این دیدار بود.

لازم به یادآوری است که لرد لامونت وزیر دارائی اسبق انگلیس و رئیس کنونی اتاق بازرگانی انگلیس و ایران نیز در این دیدار حضور داشت.