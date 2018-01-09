مخالفت قطعی باشگاه فولاد با جدایی عبدالله زاده و حضور در یونان

علیرضا اژدری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت احمد عبدالله زاده و تلاش این بازیکن برای جدایی از فولاد و حضور در تیم پانیونیوس یونان گفت: عبدالله زاده درخواستی برای جدایی از فولاد داشت ولی هم سرمربی و هم مدیریت باشگاه با این درخواست مخالفت کردند. این بازیکن از امروز با تمرکز کامل در تمرینات شرکت می کند و به دنبال ارائه عملکرد خوب همانند نیم فصل اول است.

مدیرعامل باشگاه فولاد درباره اینکه عبدالله زاده اعلام کرده بود حاضر است ۴۰۰ میلیون تومان برای دریافت رضایتنامه اش پرداخت کند، گفت: چون نظر ما به جدایی عبدالله زاده نبود، اصلا به سمت نوع جدایی و مبلغ رضایتنامه نرفتیم. صراحتا گفتیم عبدالله زاده همچنان باید در تیم حضور داشته باشد.