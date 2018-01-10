آغاز احداث نیروگاه گازی ۶ مگاواتی در پارک فناوری پردیس

به گزارش خبرگزاری به نقل از پارک فناوری پردیس، حمید خردنیا مدیرکل عمران و توسعه پارک فناوری پردیس گفت: تامین برق شرکت‌های دانش‌بنیان پارک فناوری پردیس همواره یکی از دغدغه های مهم مجموعه مدیریتی پارک در چند سال اخیر است که در این راستا یکی از روش‌های جبران کمبود برق، احداث نیروگاه گازی مقیاس کوچک به شمار می رود.

وی افزود: در مردادماه سال۱۳۹۶ موافقت نامه ای بین پارک فناوری پردیس و یک شرکتی در پارک پردیس با همکاری صندوق توسعه فناوری های نوین برای تامین کسری برق پارک به موازات احداث خط و پست ۶۳ کیلوولت و انجام فعالیت اجرایی احداث نیروگاه در ورودی پارک جنب ایستگاه گاز منعقد شد.

خردنیا اظهار داشت: در حال حاضر فرآیند طراحی و اجرای نیروگاه جهت تامین برق و حرارت آغاز شده و مجوزهای مورد نیاز از شرکت توزیع برق استان تهران و محیط زیست نیز اخذ شده است و پیش بینی می شود در سال ۹۷ اولین فاز نیروگاه با تولید ۲مگاوات برق به بهره برداری برسد.

مدیرکل عمران و توسعه در پایان با اشاره به استفاده از حرارت مولدهای این نیروگاه جهت گرم کردن ساختمان‌های اطراف گفت: این نوع نیروگاه‌ها، علاوه بر دسترسی آسان، افزایش راندمان و کاهش تلفات انتقال، از لحاظ پدافند غیرعامل نیز در زمان‌های اضطراری مورد توجه هستند.