پاسخ امام موسی صدر به سؤال درباره تعارض بین سیاست و دین

به گزارش خبرگزاری مهر، امام موسی صدر در گفتگو با هفته نامۀ ماندی مورنینگ بیروت به دو سوال درباره تعارض بین سیاست و دین پاسخ می دهد.

در ادامه این سوال و جواب آمده است:

*راه‌حل‌های دینی غالباً با موانع سیاسی روبه‌رو می‌شود، از این رو، با وجود احترام به مفهوم اصلی دین، از آنها برداشت نادرست می‌شود. تحلیل شما در این باره چیست؟

اساساً کار سیاست صحیح، یافتن بهترین راه‌ها برای خدمت به شهروندان است؛ از این رو، سیاست به هیچ وجه با اندیشۀ دینی که بهترین شکل عبادت را خدمت به انسان می‌داند، تعارض ندارد و هرجا تعارضی میان این دو پیدا کردیم، اشتباهی در کار بوده است. این اشتباه یا ناشی از انحراف در تبیین محتوای دینی یا انحراف در سیاست است، به این معنا که سیاست را در خدمت افراد یا گروه‌هایی خاص بدانیم.

*اگر لبنان در اثر مسائل دینی، به سوی بحرانی شدید به پیش رود، آیا احتمال دارد که اوضاع لبنان مانند شمال ایرلند وخیم شود؟

ما از جزئیات اوضاع نابسامان شمال ایرلند، اطلاع دقیقی نداریم. مشکلات اساسی ایرلند که به اوج خود رسید، حتماً نتیجۀ سوءاستفادۀ یک گروه از دین برای کسب امتیازات دینی و اقتصادی به زیان گروه دیگر است. راه جلوگیری از این سوءاستفاده، تأمین عدالت برای همه، بدون استثناست. در اسلام سخن معروفی داریم که «حکومت به کفر پایدار می‌ماند، ولی به ظلم نمی‌پاید.»

منبع: برگرفته از گفت‌وگوی مطبوعاتی امام موسی صدر / هفته نامۀ ماندی مورنینگ بیروت، ۱۹۷۵