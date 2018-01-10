تمدید قرارداد برانکو به نفع فوتبال ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین پیروانی درباره تمدید قرارداد برانکو ایوانکوویچ با باشگاه پرسپولیس گفت: به نظرم یکی از بهترین اتفاقاتی که در این مقطع می‌توانست برای پرسپولیس رخ بدهد، امضای قرارداد جدید توسط آقای ایوانکوویچ بود که تقریبا همه هواداران نیز خواهان آن بودند. خوشحالم که با شنیدن این خبر، هواداران شاد خواهند شد.

وی ادامه داد: هواداران از صمیم قلب سرمربی تیم را دوست دارند. برانکو عاشق پرسپولیس است و پرسپولیسی‌ها هم عاشق او. ایشان با حضور خود، فقط در پرسپولیس تحول ایجاد نکرد، بلکه تمام فوتبال ایران و لیگ برتر متاثر از حرکتی شده است که پرسپولیس ایجاد کرد. اقدام امروز نه تنها تلاش برای ادامه موفقیت‌های پرسپولیس است که به ادامه این حرکت نو در فوتبال ایران کمک خواهد کرد.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: پرسپولیس به امید خدا امسال هم قهرمان خواهد بود. البته این عنوان می‌توانست سومین قهرمانی پیاپی پرطرفدارترین تیم ایران و آسیا باشد و صد البته نگاه همه اعضای خانواده بزرگ پرسپولیس به افتخارات بیشتر است.

پیروانی تصریح کرد: امروز گام بزرگی برای ادامه رشد و توسعه پرسپولیس برداشته شد ولی در نهایت تنها عامل تضمین کننده، حمایت تمام قد بهترین هواداران دنیا از باشگاه و تیم پرسپولیس است. پس به امید قهرمانی‌های بیشتر برای پرسپولیس پر افتخار و باید دست به دست هم بدهیم و به سهم خود تیم محبوبمان را حمایت کنیم.