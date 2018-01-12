  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۳۸

سازمان ملل:

مذاکرات آستانه نقش مهمی در حل بحران سوریه ایفا می کند

مذاکرات آستانه نقش مهمی در حل بحران سوریه ایفا می کند

سازمان ملل متحد اعلام کرد که مذاکرات آستانه نقش مهمی در حل و فصل بحران سوریه ایفا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، معاون امور سیاسی سازمان ملل گفت که مذاکرات آستانه برای حل و فصل بحران در سوریه مهم است و از روند سیاسی در ژنو با حمایت استفان دی میستورا فرستاده ویژه دبیر کل به سوریه حمایت می کند.

وی افزود: قزاقستان نقش مهم و اساسی در حل و فصل بحران سوریه ایفا می کند و مذاکرات آستانه نقش مهمی در ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه ایفا کرد.

آستانه پایتخت قزاقستان سال گذشته، 8 دوره میزبان نشست ها در مورد سوریه بوده است که در مجموع این نشست ها بر پایبندی به حاکمیت، استقلال، یکپارچگی سوریه، توقف درگیری ها و ایجاد مناطق کاهش تنش تاکید شده است.

کد مطلب 4197732

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه