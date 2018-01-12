مذاکرات آستانه نقش مهمی در حل بحران سوریه ایفا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، معاون امور سیاسی سازمان ملل گفت که مذاکرات آستانه برای حل و فصل بحران در سوریه مهم است و از روند سیاسی در ژنو با حمایت استفان دی میستورا فرستاده ویژه دبیر کل به سوریه حمایت می کند.

وی افزود: قزاقستان نقش مهم و اساسی در حل و فصل بحران سوریه ایفا می کند و مذاکرات آستانه نقش مهمی در ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه ایفا کرد.

آستانه پایتخت قزاقستان سال گذشته، 8 دوره میزبان نشست ها در مورد سوریه بوده است که در مجموع این نشست ها بر پایبندی به حاکمیت، استقلال، یکپارچگی سوریه، توقف درگیری ها و ایجاد مناطق کاهش تنش تاکید شده است.