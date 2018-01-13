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۲۳ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۰۷

عملیات نیروهای عراقی برای پاکسازی داعشی‌ها از جنوب موصل

عملیات نیروهای عراقی برای پاکسازی داعشی‌ها از جنوب موصل

منابع نظامی عراقی از عملیات نیروهای این کشور برای پاکسازی داعشی ها از مناطقی در جنوب موصل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، منابع نظامی عراقی از عملیات نظامی نیروهای این کشور برای پاکسازی داعشی ها در مناطق جنوبی موصل در کنار رود دجله خبر دادند.

عبدالسلام الجبوری از فرماندهان ارتش عراق اعلام کرد: تکاورهای فرماندهی عملیات نینوا و نیروهای پلیس با حمایت یگان توپخانه، عملیاتی را برای پاکسازی منطقه البو سیف در جنوب موصل شروع کرده اند. حملات هوایی و توپخانه ای قبل از حرکت نیروهای پیاده ضد داعشی ها انجام شده است.

سعد حمید الضابط از فرماندهان پلیس عراق نیز بیان کرد: نیروهای عراقی طی عملیاتی ضد داعش در ناحیه حمام العلیل در جنوب موصل موفق به هلاکت ۶ داعشی شدند.

وی از عملیات نیروهای ارتش عراق و نیروهای تکاور در حویجه یارمجه در جنوب شرق موصل نیز خبر داد.

شایان ذکر است که در ۳۱ آگوست ۲۰۱۷ حیدر العبادی از آزادسازی کامل استان نینوا از لوث داعش خبر داد اما بازمانده های داعش و شبکه های پنهان تکفیری هنوز در برخی مناطق این استان حضور دارند.

کد مطلب 4198580

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