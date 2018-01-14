بررسی روند رشد مغز کودکان برای تشخیص به موقع بیماریهای عصبی

دکتر رضا خسرو آبادی مجری طرح «تشخیص عملکردهای مغزی در حین رشد» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل اینکه رشد طبیعی مغز کودک همواره در سلامت فرد تاثیر دارد از همین رو در صدد آمدیم تا در قالب یک پروژه این روند را مورد بررسی قرار دهیم.

وی افزود: در همین راستا، تعداد۶۰ نوزاد را در این پروژه مد نظر قرار دادیم؛ این کودکان تغذیه سالمی داشتند و در شرایط طبیعی - بدون اینکه مادر دچار افسردگی باشد یا تاریخچه ای از بیماریهای عصبی در خانواده موجود باشد، رشد کرده اند.

وی ادامه داد: همچنین نحوه زایمان این کودکان نیز به صورت طبیعی بوده و در شرایط فیزیکی طبیعی به دنیا آمده بودند.

این محقق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه این کودکان درسن ۶ و ۱۸ ماهگی پس از تولد از طریق ثبت نوار مغزی مورد بررسی قرار گرفتند، اظهار داشت: هدف از انجام این پروژه درک نحوه طبیعی تکامل مغز کودک در سنین نوزادی است.

خسرو ابادی با بیان اینکه نتیجه این پروژه می تواند مورد استفاده پژوهشگران حوزه مغز و اعصاب قرار بگیرد، گفت: اکنون نتایج اولیه این طرح مشخص شده و حاکی از آن است که تغییرات عملکردی مغز کودکان به نحوی خاص در دوران نوزادی صورت می پذیرد که حتی می تواند به عنوان روشی جدید برای غربالگری عصبی – رشدی کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

خسرو آبادی با بیان اینکه یافته های این پروژه در حال چاپ در قالب مقاله علمی است، گفت: این تحقیقات می تواند به تشخیص زود هنگام اختلالات عصبی و روانی کمک کند.