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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری زنجان:

تهیه طرح ویژه شهر سلطانیه تاپایان سال نهایی می شود

تهیه طرح ویژه شهر سلطانیه تاپایان سال نهایی می شود

زنجان-مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری زنجان گفت: تهیه طرح ویژه شهر سلطانیه در حال تدوین است و این طرح تا پایان سال نهایی می‌شود.

 اسرافیل نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تهیه طرح  ویژه در شهر سلطانیه در حال تدوین است، افزود: یکی از بحث‌هایی که در این طرح دیده‌شده بررسی تبیین چالش سکونت با نگرش حفظ آثار تاریخی شهر سلطانیه است. 

وی اظهار کرد: تقویت بخش گردشگری در سلطانیه و تدوین سند توسعه شهر و برنامه‌ریزی در جهت کمک به اقتصاد شهر سلطانیه از بحث‌های مهم در طرح ویژه شهر سلطانیه است. 

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری زنجان گفت: تهیه طرح ویژه شهر سلطانیه تا پایان سال نهایی می‌شود و توسعه این شهر باعث پویایی اقتصادی و مهاجرت معکوس را به دنبال دارد.

نیازی با بیان اینکه شهر سلطانیه یک شهر تاریخی و توریستی است و سالانه گردشگران داخلی و خارجی به این شهر می‌آیند، گفت: بنابراین باید برای توسعه این شهر برنامه‌ریزی و مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد. 

وی افزود: در تدوین طرح  ویژه در شهر سلطانیه باید شهرداری و شورای شهر سلطانیه نسبت به توسعه این شهر با جدیت وارد کار شوند.

کد مطلب 4198899

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