تهیه طرح ویژه شهر سلطانیه تاپایان سال نهایی می شود

اسرافیل نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تهیه طرح ویژه در شهر سلطانیه در حال تدوین است، افزود: یکی از بحث‌هایی که در این طرح دیده‌شده بررسی تبیین چالش سکونت با نگرش حفظ آثار تاریخی شهر سلطانیه است.

وی اظهار کرد: تقویت بخش گردشگری در سلطانیه و تدوین سند توسعه شهر و برنامه‌ریزی در جهت کمک به اقتصاد شهر سلطانیه از بحث‌های مهم در طرح ویژه شهر سلطانیه است.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری زنجان گفت: تهیه طرح ویژه شهر سلطانیه تا پایان سال نهایی می‌شود و توسعه این شهر باعث پویایی اقتصادی و مهاجرت معکوس را به دنبال دارد.

نیازی با بیان اینکه شهر سلطانیه یک شهر تاریخی و توریستی است و سالانه گردشگران داخلی و خارجی به این شهر می‌آیند، گفت: بنابراین باید برای توسعه این شهر برنامه‌ریزی و مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: در تدوین طرح ویژه در شهر سلطانیه باید شهرداری و شورای شهر سلطانیه نسبت به توسعه این شهر با جدیت وارد کار شوند.