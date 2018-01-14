به گزارش خبرنگار مهر، داوود غفارزادگان ویرایشی تازه از رمان «کتاب بینام اعترافات» را روانه بازار کتاب کرد.
«کتاب بینام اعترافات» با یک ماجرای تلخ آغاز میشود که روایتی کوتاه از آن را در کتاب میخوانیم. پدری فوت میشود و از همه ماترک او تنها یک خودنویس به پسرش ارث میرسد و حالا اوست که سعی دارد از لابهلای انبوهی از یادداشتهایی که در ابتدا بیفایده مینماید، داستانی را روی صفحات کاغذ پاکنویس کند. داستانی که قهرمان و راوی آن نوجوانی است که با پدر و عمویش در روستاها به کار شبیهخوانی مشغول هستند، آن هم در دورهای که دولت از این کار دل خوشی ندارد و با اجرای این مراسمها موافق نیست.
این رمان نمونهای است قابل اعتنا از طبعآزمایی نویسنده برای خلق لحن داستانی متفاوت و در این مسیر استفاده از دیالوگهای صریح و کوتاه با چاشنی استفاده از عبارات و جملاتی به زبان آذری که هم شیرین است و هم تاثیرگذار و جذاب.
از دیگر ویژگیهای این رمان، شخصیتپردازی آن است. غفارزادگان در این رمان دست به خلق کاراکترهایی زده که با لحنی خاص و گاه بیتفاوت در دل ماجراهای داستان حضور دارند.
شخصیتهایی که دایره واژگانی گستردهای را در بیان خود به کار میبرند و با بهرهمندی از معانی، استعارهها و تشبیهها و حتی شوخیها و بیان طنزآمیزشان تلخی داستان و روایت را برای مخاطب آن دلنشین و قابل پذیرش میکند.
از سوی دیگر این کتاب را میتوان تجربهای ستودنی در بهرهمندی از لحن در آثار نویسنده به شمار آورد. تجربهای که با آن نویسنده کوشیده است متنی محکم و با لحنی جدی و در عین حال صمیمی خلق کرده و با تمسک به آن مخاطبش را آرام آرام به دل خرده روایتها و واکاوی علل رخدادشان بکشاند.
انتشارات کتاب نیستان در راستای بازچاپ مجموعه آثار این نویسنده، رمان «کتاب بینام اعترافات» را در قالبی تازه و با ویرایش نو، در ۳۴۸ صفحه و با قیمت ۲۷۰۰۰ تومان روانه بازار کتاب کرده است.
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